Очільника окупаційної «державтоінспекції» в Новоайдарі засуджено до 14 років ув’язнення

Колишнього керівника Державної служби України з безпеки на транспорті в Луганській області, який перейшов на службу до окупантів, заочно засудили до 14 років позбавлення волі. Суд також призначив конфіскацію всього належного йому майна. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами Служби безпеки, експосадовець залишився на тимчасово окупованій території Луганщини та почав співпрацювати зі створеними загарбниками силовими структурами. Зібрані слідчими докази стали підставою для визнання його винним у колабораційній діяльності.

Від інспектора до керівника окупаційного підрозділу

Слідство встановило, що влітку 2022 року колишній український посадовець вступив до лав так званого «управления государственной инспекции безопасности дорожного движения мвд лнр».

Спочатку він працював там інспектором. Уже у 2023 році обійняв керівну посаду — очолив незаконне «отделение гибдд омвд россии Новоайдарский».

За даними СБУ, засуджений і надалі керує цим підрозділом російського силового відомства. На захопленій території Луганщини він впроваджує правові норми держави-агресора у сфері дорожнього руху, виконує вказівки окупаційної адміністрації та накази мвс рф.

Суд кваліфікував його дії за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. За цією статтею йому заочно призначили 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі чоловік переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованій території. Його оголосили в розшук. Строк відбування призначеного покарання обчислюватиметься з дня фактичного затримання засудженого.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах очільниці окупаційної адміністрації Новоайдара на Луганщині. За даними слідства, вона організувала незаконне вилучення 42 квартир, які належать громадянам України, що виїхали з окупованої території.