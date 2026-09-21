Навчання, виплати та відпочинок: як Новоайдарська громада підтримує дітей

Новоайдарська громада забезпечує дистанційне навчання дітей, підтримує випускників із високими освітніми результатами та організовує оздоровлення й профорієнтаційні заходи. У Новоайдарському ліцеї освіту здобувають 227 учнів 1–11 класів, які перебувають у різних регіонах України та за кордоном. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Освітній процес у закладі забезпечують 13 педагогічних працівників за основним місцем роботи та ще вісім учителів за сумісництвом. Для проведення дистанційних занять використовують сучасні цифрові інструменти, зокрема платформу «HUMAN Школа».

Окрім уроків, для дітей і підлітків організовують позанавчальні активності. Упродовж року представники громади долучилися до 12 заходів національно-патріотичного спрямування. Серед них — Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).

Матеріальне заохочення талановитих та обдарованих учнів передбачене Програмою «Освіта Новоайдарщини на 2024-2026 роки».

💶 Цьогоріч одноразові грошові винагороди отримали троє випускників ліцею, які завершили навчання з відзнакою.

Випускнику дев’ятого класу за здобуття базової середньої освіти з відзнакою виплатили 5 тис. грн. Двоє випускників одинадцятого класу, які з відзнакою завершили здобуття повної загальної середньої освіти, отримали по 10 тис. грн. Загальна сума цих виплат становила 25 тис. грн.

Окрему допомогу в червні надали прийомній родині. На придбання речей першої потреби та комп’ютерної техніки для дитини, яка навчається у закладі вищої освіти, спрямували 30 тис. грн.

🔹 Оздоровлення дітей і знайомство із сучасними професіями

Улітку 2026 року різними формами оздоровлення, відпочинку та санаторно-курортного лікування охопили 53 дітей Новоайдарської громади. Для організації поїздок використовували бюджетне фінансування, міжнародні партнерські програми та позабюджетні кошти.

У закладах «Шаяни» на Закарпатті та «Едельвейс» на Івано-Франківщині оздоровилися 17 дітей. Ще шестеро відвідали «Артек» за кошти державного бюджету.

За міжнародними партнерськими програмами 14 дітей побували в Латвії, Німеччині, Польщі, Естонії, Австрії та Великій Британії. Ще п’ятеро відпочили у Словенії, Литві та Чехії. Для 11 дітей оздоровлення забезпечили за позабюджетні кошти.

З місцевого бюджету на заходи оздоровлення та відпочинку спрямували 345,8 тис. грн. Також дітям загиблих Захисників України надали матеріальну допомогу на оздоровлення загальною сумою 30 тис. грн.

Паралельно Новоайдарська селищна військова адміністрація долучилася до профорієнтаційної роботи в межах ініціативи DECIDE Summer Clubs 2026 «Ми вдома – в Україні» та організації літнього табору для дітей Луганщини у Чернівцях.

За ініціативи адміністрації розробили концепцію табору «ProFFuture Camp: обираю Я». Грантову заявку підготували спільно з благодійним фондом «Руки милості» за підтримки Координаційного центру надання допомоги ВПО з Луганської області в Чернівецькій області.

Про реалізацію цієї профорієнтаційної ініціативи також повідомляла Щастинська районна державна адміністрація. Проєкт триває влітку та восени 2026 року за фінансової підтримки Швейцарії. Його програма передбачає розвиток цифрових компетентностей, знайомство з VR-технологіями та 3D-моделюванням. Окремою складовою стали краєзнавчі подорожі в межах блоку «Це твоя Луганщина!».

👉 Також нагадаємо, що у Кремінській громаді в новому навчальному році дистанційно навчаються 1020 школярів. Водночас адміністрація збільшила грошові заохочення випускникам за навчальні відзнаки.