Президент Латвії: Європа не встигає за змінами повітряної війни

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс попередив, що європейські країни мають швидше враховувати досвід України та адаптувати свою оборону до нових повітряних загроз. За його оцінкою, розвиток технологій випереджає темпи підготовки до їх застосування у війні. Про це латвійський президент заявив в інтерв’ю The Guardian.

Рінкевичс охарактеризував розвиток безпілотників як «блискавичний». Він застеріг, що рішення, які нині вважають актуальними для протидії повітряним атакам, уже наступного року можуть втратити ефективність. Тому підготовка європейських країн має враховувати швидкість змін, які демонструє війна в Україні.

Проблеми протиповітряної оборони стосуються всього НАТО

Окремо президент Латвії наголосив на труднощах із протиповітряною та протиракетною обороною, які виходять далеко за межі українського досвіду.

📢 «Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми», — сказав Рінкевичс.

На його думку, розширення війни створило б серйозне випробування для оборонних можливостей союзників. Президент застеріг: якщо росія запустить кілька ракет по європейських країнах, «сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися».

Нагадаємо, у травні 2025 року Литва повідомляла, що розглядає спільне виробництво українських морських дронів Magura за схемою «1+1». Така модель передбачає фінансування двох одиниць: однієї для власних потреб і другої — для передачі Україні. Про відповідну ініціативу литовського оборонного відомства писав мовник LRT.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує порушити питання додаткових ракет-перехоплювачів «Patriot» для України на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.