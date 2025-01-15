Продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Верховна Рада України підтримала рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Термін їхньої дії було продовжено ще на 90 днів, про що у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 15 січня.

Парламентарі проголосували за законопроєкти №12404 та №12405, внесені до парламенту шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Рішення про подовження воєнного стану підтримали ✅315 депутатів, а за продовження мобілізації проголосували ✅ 310 народних обранців.

Це вже 14-й раз поспіль, коли Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та мобілізації. Новий термін їхньої дії охоплює період до 9 травня цього року.

Тепер відповідні законопроєкти мають бути підписані президентом для набуття чинності.

☝️ Нагадаємо, вперше воєнний стан в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Відтоді Рада продовжувала його дію вже 13 разів, останнє з продовжень передбачало дію законів до 7 лютого.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання броні від мобілізації для працівників газової галузі країни. Окрім цього, Уряд додатково забронює ремонтні бригади облгазів.

📌 Також раніше, що Кабінет міністрів розширив перелік галузей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Також Уряд України ухвалив зміни до процедури мобілізації, зокрема щодо надання відстрочки та оновлення даних у додатку «Резерв+». Відтепер українці можуть повідомляти про зміну своїх персональних даних не лише під час особистого відвідування, але й через внесення відповідної інформації у «Резерв+».