Субота, 11 Січня, 2025
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Шмигаль повідомив кому вирішили надати додатково бронь від мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Шмигаль повідомив кому вирішили надати додатково бронь від мобілізації
Денис Шмигаль у Верховній раді під час запитань до Уряду

На сьогодні в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 10 січня.

Як зазначив глава уряду, така кількість є фіксованою вже протягом тривалого часу, і вона вважається оптимальною для забезпечення потреб мобілізації, які визначають Генеральний штаб та Міністерство оборони.

Шмигаль також наголосив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання броні від мобілізації для працівників газової галузі країни. Окрім цього, уряд додатково забронює ремонтні бригади облгазів.

📢 «У нас газовики заброньовані. Сьогодні уряд внесе відповідне рішення», – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, крім працівників газової сфери, уряд передбачив бронь для ремонтних бригад облгазів понад установлену норму.

📢 «Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку», – додав Шмигаль.

Також про це повідомив й нардеп Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Шмигаль пообіцяв мені, що сьогодні на засіданні Уряду буде надана бронь газовикам!», – зазначив народний обранець у дописі.

☝️ Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розширив перелік галузей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Також Уряд України ухвалив зміни до процедури мобілізації, зокрема щодо надання відстрочки та оновлення даних у додатку «Резерв+». Відтепер українці можуть повідомляти про зміну своїх персональних даних не лише під час особистого відвідування, але й через внесення відповідної інформації у «Резерв+».

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