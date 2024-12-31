Вівторок, 31 Грудня, 2024
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Кабмін змінив порядок мобілізації: що нового

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін змінив порядок мобілізації: що нового

Уряд України ухвалив зміни до процедури мобілізації, зокрема щодо надання відстрочки та оновлення даних у додатку «Резерв+». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко 31 грудня, посилаючись на рішення Кабінету Міністрів.

Ключові нововведення

      1. Відстрочка через «Резерв+»
        Уряд запровадив можливість автоматичного надання відстрочки за запитом через додаток «Резерв+». Також передбачено автоматичне скасування відстрочки на основі даних, отриманих шляхом електронної взаємодії між органами влади.
      2. Оновлення персональних даних
        Відтепер українці можуть повідомляти про зміну своїх персональних даних не лише під час особистого відвідування, але й через внесення відповідної інформації у «Резерв+».
      3. Обов’язки підозрюваних та обвинувачуваних
        Особам, які перебувають під слідством або мають статус підозрюваних чи обвинувачуваних, але не знаходяться під вартою, тепер зобов’язано з’являтися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для мобілізації.

Важливе для родичів зниклих безвісти

Олексій Гончаренко зазначив ще одну важливу зміну:

📢 «Нарешті від близьких родичів безвісти зниклих не будуть вимагати рішення суду. Достатньо або сповіщення, або витягу з наказу по частині, або витягу з Реєстру».

Раніше Кабмін також розширив перелік професій і сфер діяльності, працівники яких можуть отримати бронювання від мобілізації.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уряд України ухвалив рішення продовжити на один місяць дію бронювань, які залишалися чинними станом на 19 грудня 2024 року. Причиною такого кроку стали наслідки кібератак, що вплинули на функціонування кількох державних реєстрів.

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