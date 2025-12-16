Про новий етап перемовин України та США повідомили ЗМІ

Наступний етап переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися вже цими вихідними на території Сполучених Штатів, ймовірно, у Маямі. Про це у понеділок, 15 грудня, повідомило видання Axios з посиланням на неназваного американського посадовця.

За його словами, переговори можуть пройти «десь у США, можливо, в Маямі». За участю «робочих груп і військових експертів, які вивчатимуть карти та конкретні параметри домовленостей».

Американські офіційні особи підтвердили, що два дні інтенсивних переговорів між представниками України, США та європейських країн призвели до помітного прогресу у питанні гарантій безпеки для України. Однак, залишили значні розбіжності щодо територіального питання.

За словами одного з посадовців США, українські та європейські учасники переговорів були здивовані готовністю американської сторони запропонувати настільки масштабні гарантії безпеки, і вважають, що росія може на них погодитися.

📢 «Президент Трамп вважає, що він зможе переконати росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО», — зазначив американський чиновник.

Він також підтвердив, що гарантії безпеки повинні бути схвалені Сенатом США. Але не уточнив, чи планує адміністрація домагатися укладення повноцінного міжнародного договору.

Позиція Вашингтона, за даними Axios, полягає в тому, що мирна угода має забезпечити Україні надійні гарантії безпеки. Також має бути прискорено шлях до Європейського Союзу та передбачено виділення мільярдів доларів на відновлення країни. Однак, натомість очікуються болючі територіальні поступки з боку України на користь рф.

📢 Як описав це один з американських посадовців, завдання полягає в тому, щоб «запропонувати максимально вигідний пакет і подивитися, чи зможемо ми повернутися до росії з чимось, що дозволить закрити це питання».

Водночас у Києві та європейських столицях висловлюють побоювання, що Україна може піти на болючі компроміси. Тоді як росія, зрештою, відмовиться від домовленостей і висуне додаткові вимоги.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки переговорів у Берліні, наголосив на необхідності чіткого визначення гарантій безпеки для України. Також на важливості стабільного фінансування повоєнного відновлення держави.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп після телефонної розмови із Зеленським та європейськими лідерами заявив, що «завершення війни є ближчим, ніж будь-коли раніше».