Президенту НОК Україн «гидко від Ковтуна»

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт прокоментував рішення срібного призера Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна змінити громадянство та виступати за Хорватію.

У коментарі Спорт 24 очільник НОК зазначив, що цей крок не став несподіванкою для федерації. Спортсмен і його тренери обговорювали можливість зміни спортивного громадянства ще у 2024 році.

📢 «Вони з тренерами вирішили змінити країну ще у 2024 році, після Олімпійських ігор. Ми зустрічалися і пропонували і гроші, і нормальні умови для підготовки. Все марно. Вже з преси дізнався, що він отримав хорватський паспорт», — сказав Гутцайт.

☝️ Він також наголосив, що Ковтун свідомо ухвалив рішення відмовитися від українського громадянства, попри надану державну підтримку та визнання.

📢 «Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем. І це під час війни, коли наші хлопці і дівчата гинуть і захищають країну. А хтось спочатку підняв прапор України, отримав усі гроші від України, усі звання від України, а потім вирішив, що він буде виступати за Хорватію», — заявив глава НОК.

📌 Гутцайт емоційно відреагував на вибір гімнаста, наголосивши, що для нього це рішення є неприйнятним:

📢 «Якщо він вважає, що Хорватія для нього цінніша за Україну, то, ну що я можу сказати — для мене це дуже огидно».

👉 Раніше було повідомлено про запровадження карантинного періоду для Іллі Ковтуна у зв’язку зі зміною громадянства перед офіційним виступом за нову країну.