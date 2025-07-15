Вівторок, 15 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Президенту НОК Україн «гидко від Ковтуна»

Денис Молотов
Денис Молотов
Президенту НОК Україн «гидко від Ковтуна»

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт прокоментував рішення срібного призера Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна змінити громадянство та виступати за Хорватію.

У коментарі Спорт 24 очільник НОК зазначив, що цей крок не став несподіванкою для федерації. Спортсмен і його тренери обговорювали можливість зміни спортивного громадянства ще у 2024 році.

📢 «Вони з тренерами вирішили змінити країну ще у 2024 році, після Олімпійських ігор. Ми зустрічалися і пропонували і гроші, і нормальні умови для підготовки. Все марно. Вже з преси дізнався, що він отримав хорватський паспорт», — сказав Гутцайт.

☝️ Він також наголосив, що Ковтун свідомо ухвалив рішення відмовитися від українського громадянства, попри надану державну підтримку та визнання.

📢 «Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем. І це під час війни, коли наші хлопці і дівчата гинуть і захищають країну. А хтось спочатку підняв прапор України, отримав усі гроші від України, усі звання від України, а потім вирішив, що він буде виступати за Хорватію», — заявив глава НОК.

📌 Гутцайт емоційно відреагував на вибір гімнаста, наголосивши, що для нього це рішення є неприйнятним:

📢 «Якщо він вважає, що Хорватія для нього цінніша за Україну, то, ну що я можу сказати — для мене це дуже огидно».

👉 Раніше було повідомлено про запровадження карантинного періоду для Іллі Ковтуна у зв’язку зі зміною громадянства перед офіційним виступом за нову країну.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Чугуїв: зруйнована лікарня, пожежа та поранені

ВАЖЛИВО

росія посилює мілітаризацію ТОТ та виснажує ресурси українських територій – ЦНС

ПОДІЇ

Атака БпЛА на рф: пожежа на ворожих підприємствах ВПК

ВІЙНА

Пожежа у Луцьку: рятувальники впорались з наслідками обстрілу

ВІЙНА

Відбулись кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

ВЛАДА

Масштабна хвиля пожеж у Миколаївській області: 57 займань за добу, одне – через обстріл

ПОДІЇ

США можуть ввести нові мита на товари з ЄС та Мексики

ПОЛІТИКА

Келлог у Києві: США і Україна координують політику проти росії

ВАЖЛИВО

ЄС все ще купує газ з росії, але прибутки кремля падають

ЕКОНОМІКА

Північна Корея передала росії 12 мільйонів снарядів — розвідка

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"