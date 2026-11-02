Підлітків із Луганщини навчають розпізнавати спроби вербування спецслужбами рф

Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із ювенальними поліцейськими продовжують просвітницькі заходи для учнів шкіл і коледжів, релокованих із Луганщини. Серію зустрічей відновили з початком нового навчального року.

Чергове онлайн-заняття провели для студентів Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею. Правоохоронці розповіли, як російські спецслужби намагаються залучати підлітків до злочинів і чому пропозиції швидкого заробітку можуть приховувати вербування.

За інформацією організаторів, виконавців часто шукають у Telegram-каналах із вакансіями та оголошеннями про підробіток. Незнайомці можуть пропонувати винагороду за фотографування стратегічних об’єктів, передавання інформації про пересування військових, підпали автомобілів або закладення вибухівки.

Студентам пояснили: такі завдання є ознаками небезпечної протиправної діяльності. Обіцянки грошей використовують, щоб схилити людину до виконання доручень. Розраховувати на дотримання вербувальниками будь-яких обіцянок не варто.

На конкретних прикладах учасники зустрічі розібрали ситуації, у яких підлітків можуть обманювати, провокувати або шантажувати. Окремо обговорили наслідки участі в підпалах, диверсіях і терористичних актах.

Кримінальна відповідальність за диверсію та терористичний акт може наставати з 14 років. Водночас закон розрізняє покарання для дорослих і неповнолітніх: довічне позбавлення волі не застосовують до людей, які вчинили злочин до досягнення 18 років. Це передбачено статтями 22 та 64 Кримінального кодексу України.

Як діяти, якщо незнайомці пропонують підозрілий підробіток

Правоохоронці закликали студентів не вступати в контакт із підозрілими незнайомцями та не виконувати їхніх доручень. Не слід передавати стороннім адресу проживання, місце навчання, номери телефонів та інші особисті дані.

Інформацію про роботу потрібно перевіряти, а до обіцянок великих грошей за прості завдання – ставитися критично. Погрози чи шантаж також є приводом негайно звернутися по допомогу, а не продовжувати спілкування з вербувальником.

Про підозрілі повідомлення необхідно розповісти батькам, учителям або іншим дорослим, яким підліток довіряє. Повідомити правоохоронців можна через офіційний чат-бот СБУ «Спали фсбшника», за номером гарячої лінії 1516 або за номером поліції 102.

Як уточнює СБУ, дзвінки на 1516 безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів на території України. Служба гарантує конфіденційність звернень. Повідомляти поліцію про спроби вербування дітей також рекомендує Міністерство освіти і науки.

Зустрічі з молоддю Луганщини триватимуть. Їхня мета – навчити підлітків вчасно розпізнавати загрозу, звертатися по допомогу та захищати себе від втягування у злочини.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України скерували до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, яких обвинувачують у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій Луганщині. За матеріалами проваджень, вони добровільно погодилися працювати в незаконних органах влади, створених окупантами.