Переговори в Абу-Дабі: у кремлі підтвердили дати та назвали очільника делегації

Участь російської делегації у переговорах підтвердив речник кремля дмитро пєсков у вівторок, 3 листопада. Його заяву оприлюднило російське пропагандистське агентство «ріа новості».

📢 «Так, я можу підтвердити цю дату. Справді, російська делегація 10–11 листопада прибуде до Абу-Дабі, братиме участь у тристоронніх переговорах», – сказав пєсков.

За його словами, головним переговорником від росії залишається володимир мединський, який очолював російську делегацію і під час попередніх зустрічей.

Речника кремля також запитали, чи зустрінеться путін із членами переговорної групи перед їхнім від’їздом до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пєсков відповів, що точних планів такої зустрічі наразі немає.

Водночас він стверджує, що майже всі учасники делегації регулярно доповідають путіну про поточні питання й отримують від нього інструкції. Окремої зустрічі перед поїздкою речник не анонсував.

Які питання планують обговорити

Раніше дати переговорів – 10–11 листопада – оголосив спецпредставник президента США Стів Віткофф. За його повідомленням, Сполучені Штати виступатимуть посередником між Україною та росією на зустрічі в Абу-Дабі.

Віткофф уточнив, що переговори відбуватимуться на робочому рівні. Серед заявлених тем – післявоєнні безпекові домовленості, деескалація, гуманітарні заходи та наступні кроки до миру.

Перед цим американська команда планує провести консультації у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. Цього тижня вони мають обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну безпеку Європи та економічні можливості для підтримки української відбудови.

👉 Нагадаємо, що в ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та сотнями безпілотників. За попередніми результатами роботи ППО, вдалося збити або подавити 52 ракети та 257 дронів. Влучання зафіксували на 23 локаціях.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.