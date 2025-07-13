Понеділок, 14 Липня, 2025
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Гімнаст Ковтун виступатиме лише після річного карантину

Денис Молотов
Денис Молотов
Гімнаст Ковтун виступатиме лише після річного карантину

Колись український гімнаст Ковтун офіційно змінив спортивне громадянство на хорватське. Як повідомила пресслужба Хорватської федерації гімнастики, відповідне рішення ухвалила Виконавча рада Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

📢 «Відтепер серед гімнастів Хорватії буде ще один титулований спортсмен», – йдеться у заяві федерації.

☝️ Ілля Ковтун, який до цього представляв Україну, з 2022 року проживає у хорватському місті Осієк, де постійно тренується. Проте, відповідно до правил FIG, для участі в міжнародних змаганнях у складі нової збірної спортсмен повинен дотриматися періоду карантину.

📌 Згідно з повідомленням Хорватської федерації гімнастики, Ілля Ковтун зможе офіційно виступати за Хорватію з 10 липня 2026 року. Таким чином, першим великим турніром для нього стане чемпіонат Європи у серпні 2026 року, який пройде в Загребі. Також гімнаст зможе взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року та інших міжнародних змаганнях у складі нової національної команди.

👉 Нагадаємо, що 24 грудня 2024 року Міністр молоді та спорту України (2020—2023) та президент НОК України, Вадим Гутцайт, – особисто зустрічався з тренером Іллі, Іриною Горбачовою. Чиновник пропонував спортсмену «всі можливості для тренування в Україні».

А вже 19 січня президент НОК України висловив розчарування: «Це означає, що він не хоче бути українцем», — заявив Гутцайт, коментуючи рішення Ковтуна змінити спортивне громадянство.

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