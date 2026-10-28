Зеленський прибув до Нідерландів: обговорить посилення ППО та оборонну співпрацю

Шостий президент України В.О. Зеленський 28 жовтня прибув із командою до Нідерландів. Головними темами запланованих переговорів стануть оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України. Про це глава держави повідомив у Facebook.

📢 «Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України», – наголосив Зеленський.

За програмою візиту, українського президента прийме прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у резиденції Катсгейс у Гаазі. Спочатку запланована двостороння розмова, після якої відбудуться переговори делегацій за участю нідерландських міністрів оборони та закордонних справ.

Далі Зеленський і Єттен зустрінуться з керівниками українських та нідерландських компаній. Увечері президент України матиме аудієнцію у короля Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос. Такий порядок зустрічей підтвердив уряд Нідерландів.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку України та захист життя людей. За його словами, спільна робота двох країн спрямована на зміцнення безпеки.

Допомога енергетиці, водопостачанню та підтримка F-16

Візит відбувається на тлі оголошення нового пакета невійськової підтримки України. Нідерландський уряд передбачив 1,2 млрд євро на найближчі три роки. Кошти мають допомогти задовольнити нагальні потреби, підтримати відновлення та розширити участь нідерландських компаній у відповідних проєктах.

Основні напрями пакета – енергетика, водопостачання та підтримка бізнесу. Про рішення 28 жовтня під час візиту до Києва оголосив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Сьорд Сьордсма.

Зокрема, ще цього року Нідерланди прискорено виділять 40 млн євро Фонду підтримки енергетики України для термінового ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться в офіційному повідомленні нідерландського уряду.

Окремо триває співпраця у сфері оборони. Раніше Роб Єттен пообіцяв допомогти Україні з технічним обслуговуванням, запасними частинами та боєприпасами для винищувачів F-16.

Після телефонної розмови із Зеленським нідерландський прем’єр наголосив, що подальше посилення української ППО є буквально питанням життя і смерті. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X (колишній Twitter).

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.