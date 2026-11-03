Нападник «Тенеріфе» Хесус де Мігель помер під час матчу

Про смерть гравця о 08:00 за місцевим часом повідомив футбольний клуб «Тенеріфе». Лікарі боролися за його життя в університетській лікарні Нуестра-Сеньйора-де-Канделарія, куди спортсмена доправили після інциденту.

📢 «Ми розбиті горем, із комом у горлі та не можемо повірити, що це правда. Немає слів, які могли б утішити, і нічого, що здатне полегшити цей біль. Ми поруч із його спустошеною родиною, близькими та всіма вболівальниками “Тенеріфе”, які сьогодні оплакують цю жорстоку втрату», – йдеться у заяві клубу.

Родина футболіста подякувала за підтримку та попросила поважати її приватність у цей час.

Що сталося під час матчу

Зіткнення відбулося 2 листопада у компенсований час зустрічі 12-го туру Сегунди на стадіоні «Еліодоро Родрігес Лопес». На табло був рахунок 2:2.

Де Мігель біг до м’яча, намагаючись розпочати контратаку. Воротар «Андорри» Хесус Овоно далеко вийшов зі штрафного майданчика, щоб перервати її, та під час зіткнення влучив нападнику коліном у груди. Обставини епізоду описує іспанський суспільний мовник RTVE.

Футболіст утратив свідомість і впав на газон. Гравці обох команд одразу покликали медиків. Допомогу нападнику надавали безпосередньо на полі, після чого його терміново доправили до лікарні.

За повідомленнями іспанських медіа, після зіткнення у де Мігеля сталася зупинка серця. Медикам вдалося його реанімувати, однак він потребував інтенсивної терапії. Спочатку «Тенеріфе» повідомляв про важкий, але стабільний стан гравця. Уночі клуб сповістив про погіршення його неврологічного стану, пише Onda Cero.

Після зіткнення Овоно отримав пряму червону картку. Гра не поновилася: після приблизно десятихвилинної паузи арбітр призупинив матч на 108-й хвилині за рахунку 2:2.

Нагадаємо, у жовтні португальський клуб «Амора» повідомив про смерть 13-річного футболіста Дуарте Мартінша. За заявою клубу, попередніми вихідними хлопець брав участь у матчі та забив два м’ячі. Після звістки про його смерть «Амора» призупинила всі спортивні заходи.

👉 Також раніше повідомлялось, що нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем чоловічого «Золотого м’яча-2026». Жіночу нагороду отримала півзахисниця «Лондон Сіті Лайонессес» і збірної Іспанії Алексія Путельяс.