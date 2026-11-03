ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Нападник «Тенеріфе» Хесус де Мігель помер під час матчу

30-річний футболіст Хесус де Мігель помер у лікарні вранці 3 листопада. Напередодні нападник «Тенеріфе» зазнав важкого удару в груди під час поєдинку проти «Андорри» та знепритомнів на полі.

Денис Молотов
Денис Молотов
Нападник «Тенеріфе» Хесус де Мігель помер під час матчу 01
Фото з відкритих джерел / соцмережі / 03.11.2026

Про смерть гравця о 08:00 за місцевим часом повідомив футбольний клуб «Тенеріфе». Лікарі боролися за його життя в університетській лікарні Нуестра-Сеньйора-де-Канделарія, куди спортсмена доправили після інциденту.

📢 «Ми розбиті горем, із комом у горлі та не можемо повірити, що це правда. Немає слів, які могли б утішити, і нічого, що здатне полегшити цей біль. Ми поруч із його спустошеною родиною, близькими та всіма вболівальниками “Тенеріфе”, які сьогодні оплакують цю жорстоку втрату», – йдеться у заяві клубу.

Родина футболіста подякувала за підтримку та попросила поважати її приватність у цей час.

Що сталося під час матчу
Нападник «Тенеріфе» Хесус де Мігель помер під час матчу
Фото з соцмереж / Instagram / футболіст Хесус де Мігель

Зіткнення відбулося 2 листопада у компенсований час зустрічі 12-го туру Сегунди на стадіоні «Еліодоро Родрігес Лопес». На табло був рахунок 2:2.

Де Мігель біг до м’яча, намагаючись розпочати контратаку. Воротар «Андорри» Хесус Овоно далеко вийшов зі штрафного майданчика, щоб перервати її, та під час зіткнення влучив нападнику коліном у груди. Обставини епізоду описує іспанський суспільний мовник RTVE.

Футболіст утратив свідомість і впав на газон. Гравці обох команд одразу покликали медиків. Допомогу нападнику надавали безпосередньо на полі, після чого його терміново доправили до лікарні.

За повідомленнями іспанських медіа, після зіткнення у де Мігеля сталася зупинка серця. Медикам вдалося його реанімувати, однак він потребував інтенсивної терапії. Спочатку «Тенеріфе» повідомляв про важкий, але стабільний стан гравця. Уночі клуб сповістив про погіршення його неврологічного стану, пише Onda Cero.

Після зіткнення Овоно отримав пряму червону картку. Гра не поновилася: після приблизно десятихвилинної паузи арбітр призупинив матч на 108-й хвилині за рахунку 2:2.

Нагадаємо, у жовтні португальський клуб «Амора» повідомив про смерть 13-річного футболіста Дуарте Мартінша. За заявою клубу, попередніми вихідними хлопець брав участь у матчі та забив два м’ячі. Після звістки про його смерть «Амора» призупинила всі спортивні заходи.

👉 Також раніше повідомлялось, що нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем чоловічого «Золотого м’яча-2026». Жіночу нагороду отримала півзахисниця «Лондон Сіті Лайонессес» і збірної Іспанії Алексія Путельяс.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія атакувала енергетику – у яких регіонах пошкодження і відключення

ПОДІЇ

Вибори президента Болгарії: ЦВК опрацювала всі протоколи

ВАЖЛИВО

росія застосовує нову “Герберу” з розширеною дальністю до 1200 км – ГУР

ПОДІЇ

російський авіаудар зруйнував будівлю виконкому в Краматорську

ВІЙНА

На аеродромі «ахтубінськ» згорів російський су-57 – OSINT

ПОДІЇ

Підлітків із Луганщини навчають розпізнавати спроби вербування спецслужбами рф

КРИМІНАЛ

До суду передано справи двох посадовців окупаційних органів «влади» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Фейк: Вуличні камери в Марселі зафіксували мародера в худі з написом «Київ»

СТОПФЕЙК

Зеленський прибув до Нідерландів: обговорить посилення ППО та оборонну співпрацю

ВЛАДА

Удар по лікарні в Харкові: постраждали 73 людини

ВАЖЛИВО

росія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі: 13 загиблих, серед поранених – дитина

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі оголосили День жалоби: у Комишувасі вже 26 загиблих

ВАЖЛИВО

росія під тиском дефіциту вперше планує відкласти виплату зарплат у міноборони рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Евакуйовані жителі Олешок залишили місто в супроводі української делегації

ВАЖЛИВО

У Запоріжжі російські дрони атакували громадський транспорт

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип