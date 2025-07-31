Четвер, 31 Липня, 2025
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Прем’єр Литви Палуцкас пішов у відставку після скандалу

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем'єр Литви Палуцкас пішов у відставку після скандалу

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас офіційно оголосив про свою відставку. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

📢 «Гінтаутас Палуцкас зателефонував мені сьогодні вранці та повідомив про свою відставку», — заявив президент Литви Гітанас Науседа.

☝️ Глава держави підтримав рішення прем’єра, підкресливши, що той вчинив правильно.

📢 «Він зробив єдино правильний вибір», — наголосив Науседа.

Причиною для відставки Палуцкаса стали наслідки журналістського розслідування, яке виявило, що компанія Garnis, співзасновником якої є чинний прем’єр, отримала від Національного банку розвитку субсидований кредит на суму 200 тисяч євро. Це сталося вже після того, як Палуцкас очолив уряд.

Наразі справу розглядає Головна комісія з етичних питань.

📌 Раніше президент дав Палуцкасу два тижні на те, щоб публічно відповісти на застереження громадськості або переглянути свою позицію. У цей час очільник уряду перебував у офіційній відпустці.

📅 Нагадаємо, що соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса було обрано прем’єр-міністром у листопаді минулого року за рішенням литовського Сейму.

👉 Також стало відомо, що Збройні сили Литви посилять систему протиповітряної оборони (ППО) поблизу кордону з Білоруссю. Це рішення ухвалено після того, як у повітряний простір країни вдруге проник невідомий безпілотник.

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