Литва посилює ППО біля Білорусі після нового інциденту з дроном

Збройні сили Литви посилять систему протиповітряної оборони (ППО) поблизу кордону з Білоруссю. Це рішення ухвалено після того, як у повітряний простір країни вдруге проник невідомий безпілотник. Про це повідомив головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнорас, інформує видання LRT.

Командування планує розмістити додаткові засоби ППО в тих прикордонних районах, де найімовірніше можуть проходити маршрути ворожих дронів. За словами генерала, військові вже фіксують певну закономірність у траєкторіях польотів, що дозволяє точніше планувати розгортання систем виявлення і перехоплення.

📢 «На сьогоднішній день є план розмістити додаткові сили ППО ближче до кордону, тому що ми бачимо певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, знаємо, де можуть проходити ці коридори, це вже другий випадок — саме в цьому районі ми і посилимося», — наголосив Вайкшнорас.

Окрім зміцнення протиповітряного щита, Литва має намір пришвидшити закупівлі радарів ближньої дії, які ефективно виявляють малі повітряні цілі. Серед іншого, йдеться про впровадження інноваційної акустичної системи Sky Fortress. Ця технологія, за аналогією з тими, що використовуються в Україні, допоможе оперативно ідентифікувати повітряні об’єкти за характером звуку.

📢 «Це система мікрофонів, які за акустичними сигналами розпізнають об’єкти — таку використовують українці. Ми збираємося впровадити її по всій прикордонній території. Таким чином можна буде заздалегідь визначити, які літаючі об’єкти рухаються, відрізняючи параплани, повітряні кулі, маленькі літаки. Це спростить і прискорить процес ухвалення рішень», — пояснив генерал.

Наразі, за його словами, у Литви є лише обладнання, здатне фіксувати сам факт порушення повітряного простору, але не ідентифікувати тип апарата.

☝️ Нагадаємо, що вранці 28 липня литовські сили ППО зафіксували невідомий дрон, який, за попередніми даними, міг проникнути з території Білорусі. Це вже другий подібний випадок у прикордонному регіоні за останній час. Обставини інциденту досі вивчаються.

👉 Також раніше стало відомо, що Литовська Республіка офіційно повідомила Організацію Об’єднаних Націй (ООН) про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.