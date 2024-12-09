Понеділок, 9 Грудня, 2024
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Прем’єр Естонії Крістен Міхал відвідав Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр Естонії Крістен Міхал відвідав Київ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал здійснив візит до столиці України. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) у понеділок, 9 грудня.

📢 «Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу», – написав Крістен Міхал.

Глава уряду Естонії повідомив, що в рамках візиту заплановані переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Також відбудеться зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Цього ж дня до Києва приїхав Фрідріх Мерц – лідер німецької демократичної опозиції та кандидат у канцлери від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава уряду Франції Мішель Барньє звернувся до президента Еммануеля Макрона із проханням про відставку, але залишиться на посаді до призначення наступника.

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