Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє подав у відставку

Глава уряду Франції Мішель Барньє звернувся до президента Еммануеля Макрона із проханням про відставку, але залишиться на посаді до призначення наступника. Інформацію про це поширив телеканал BFMTV.

Президент Франції прийняв прохання прем’єра, однак Барньє продовжить виконувати обов’язки та займатиметься поточними справами до затвердження нового глави уряду.

Мішель Барньє очолив уряд 5 вересня за дорученням Еммануеля Макрона, який довірив йому формування нового складу кабінету міністрів. Попри критику, що супроводжувала призначення Барньє, 52% французів позитивно оцінили це рішення.

Політична криза у Франції

Раніше, 4 грудня, Національна асамблея Франції висловила вотум недовіри прем’єру. Ініціаторами голосування стали лівий альянс «Новий народний фронт» і ультраправе «Національне об’єднання».

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Литва заявила про готовність надати притулок президенту Грузії Саломе Зурабішвілі у разі, якщо вона потребуватиме такого захисту.