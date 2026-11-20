Балістична атака рф в ніч на п’ятницю, 20 листопада, пошкодила Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький і Південний мости. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Удари спричинили нові транспортні обмеження у столиці, де частина переправ уже працювала за зміненими правилами після попереднього обстрілу. Міська влада закликала киян скоротити поїздки приватними автомобілями, а роботодавців – за можливості перевести працівників на дистанційну роботу.

Що відомо про пошкоджені мости

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході закрили рух із правого берега на лівий. Саме цей напрямок зазначений у повідомленні мера. Про повне перекриття переправи в обидва боки він не повідомляв.

Дарницький міст також зазнав пошкоджень. Водночас у заяві Кличка не уточнюється, які саме конструкції постраждали та які додаткові обмеження запровадили на цій переправі.

Південний міст зазнав повторного влучання. На ньому зберегли обмежений режим проїзду: рух дозволений лише з лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн.

Мер зазначив, що ступінь пошкоджень мостових споруд фахівці зможуть дослідити після завершення повітряної тривоги. У перевірених офіційних повідомленнях наразі немає остаточних висновків щодо стану конструкцій або конкретних строків повного відновлення руху.

Автобуси перенаправили через Північний міст

Через закриття Подільського мостового переходу в напрямку лівого берега автобуси №110, 111 і 112 спрямували через Північний міст. Про зміну маршрутів повідомив «Київпастранс».

Водночас Північний міст також працював з обмеженнями, запровадженими після попередньої атаки. За офіційною інформацією міста від 18 листопада, проїзд там дозволили громадському та спеціальному транспорту крайніми правими смугами в обох напрямках. Рух приватних автомобілів і транзитних вантажівок був заборонений.

Перенаправлення автобусів на Північний міст саме собою не означає відкриття цієї переправи для всього транспорту.

Окремо вдень відновили рух вулицею Новокостянтинівською, яку раніше перекривали. Про це о 13:25 повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Це повідомлення стосується саме вулиці – про зняття обмежень на Подільському мостовому переході в ньому не йдеться.

Кільцева електричка відновлює сполучення між берегами

На тлі ускладненого автомобільного руху Укрзалізниця вранці повідомила про відновлення руху Київської кільцевої електрички, яка забезпечує сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Приміські поїзди в Києві та області також продовжують курсувати з дотриманням безпекових заходів.

Водночас через постійні загрози обстрілів частина поїздів затримується. Залізничники повідомили і про пошкоджені ділянки інфраструктури, де тривають відновлювальні роботи.

У наземному електротранспорті столиці також виникали перебої. Після відновлення тролейбусного руху о 10:23 на окремих маршрутах знову зникла напруга. За останнім відповідним уточненням «Київпастрансу», о 11:13 тролейбуси №1, 11, 12, 42, 43 і 50 повернулися на власні маршрути, однак курсували з відхиленням від графіка.

Містян закликали відмовитися від необов’язкових поїздок

Через ускладнене сполучення між берегами Кличко попросив жителів столиці без нагальної потреби не виїжджати приватним транспортом. Установам і підприємствам, робота яких дозволяє дистанційний формат, мер запропонував тимчасово організувати його для працівників.

Перед поїздкою варто перевіряти повідомлення міської влади, патрульної поліції та перевізників: режим проїзду мостами, маршрути й графіки транспорту можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації та результатів обстеження споруд.

❗Інформація 20 листопада 2026 року. Дані наведені станом на 13:55.