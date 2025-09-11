Працівників Державного архіву Луганщини відзначили з нагоди 100-річчя установи

100-річчя Державного архіву Луганщини цього року відбулося не у звичному форматі урочистостей, а у вигляді відзнак для співробітників установи. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), головну увагу вирішили приділити тим людям, які щодня зберігають історію регіону та роблять її доступною для суспільства.

📢 «Архівна справа – це галузь, яка буде потрібна завжди! Незважаючи на 100-річну історію, Державний архів Луганської області сьогодні – сучасний цифровізований, доступний кожному через онлайн-сервіси. За кожним збереженим документом стоїть титанічна праця окремого співробітника», – наголосила у своєму вітальному слові заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

Вона також подякувала голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову та Державному архіву Київської області за допомогу Луганському держархіву. Саме завдяки їхній підтримці вдалося двічі релокувати архів під час війни з росією та забезпечити приміщення для розміщення врятованих фондів.

Протягом свого столітнього існування архів став справжнім сховищем пам’яті Луганщини. У його фондах зберігаються документи, які відображають життя та долі людей, розвиток міст і сіл, промисловості та культурного надбання краю.

З нагоди ювілею працівників Державного архіву Луганщини відзначили за високий професіоналізм, відданість справі та значний внесок у збереження архівної спадщини. Зокрема:

☑️ знаком «За сприяння відродженню Луганщини» нагороджено директорку архіву Вікторію Кривицьку та начальницю відділу зберігання й обліку документів Людмилу Мащенко;

☑️ Почесні грамоти облдержадміністрації отримали Наталія Лисак та Оксана Сорокіна;

☑️ Листами подяки облдержадміністрації відзначили Надію Карлову та Наталію Ковалевську.

Крім того, колектив установи вручив власні грамоти та подяки співробітникам і партнерам, які сприяють розвитку архівної справи та допомагають зберігати документальну спадщину регіону.

