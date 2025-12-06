ППО знищила 615 російських засобів повітряного нападу

Сили протиповітряної оборони України знешкодили 585 російських безпілотників, 29 крилатих ракет та одну балістичну ракету. Про це 6 грудня повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Напередодні, з 18:00 п’ятниці, 5 грудня, російська армія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет морського, повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічні підрозділи Повітряних сил зафіксували та супроводжували 704 засоби повітряного нападу — 51 ракету (включно з 17 балістичними) та 653 безпілотники різних типів. Зокрема:

653 ударні Б пЛА типу Shahed, «Гербера » та інші , запущені з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (тимчасово окупований Крим). Понад 300 із них становили дрони типу «Shahed».

, запущені з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (тимчасово окупований Крим). Понад 300 із них становили дрони типу «Shahed». 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал » , випущені з районів Рязанської та Тамбовської областей.

, випущені з районів Рязанської та Тамбовської областей. 34 крилаті ракети Х-101 / «Іскандер-К» / «Калібр» з районів Ростовської області та акваторії Чорного моря.

Х-101 / «Іскандер-К» / «Калібр» з районів Ростовської області та акваторії Чорного моря. 14 балістичних ракет «Іскандер-М / KN-23», запущених з Брянської та Ростовської областей, Краснодарського краю та Криму.

До відбиття масованої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 10:00 суботи, 6 грудня, ППО збила або подавила 615 повітряних цілей, серед яких:

585 Б пЛА ;

; 29 ракет Х-101 / «Іскандер-К » / «Калібр » ;

; 1 ракета «Іскандер-М/KN-23».

Зафіксовані влучання ракет і 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків збитих повітряних цілей ще на трьох.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованих атак росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині, що спричинило пожежі та поранення дитини, а захисники знешкодили 40 дронів над областю з вечора.

Також рф атакувала Чернігівщину, де є влучання по критичній інфраструктурі та житлових будинках.

⚡Війська рф уночі 6 грудня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах, генерації та передачі, у восьми областях України.