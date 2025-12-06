Субота, 6 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Війська рф вдарили по енергетиці України — Міненерго

Денис Молотов
Війська рф вдарили по енергетиці України

Війська рф уночі 6 грудня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах, генерації та передачі, у восьми областях України — Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській. Про це інформує Міністерство енергетики України.

☝️ За даними відомства, станом на ранок зафіксовані відключення споживачів у Чернігівській, Одеській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Війська рф вдарили по енергетиці України — Міненерго 🔧 Аварійно-відновлювальні бригади вже працюють у тих регіонах, де дозволяє поточна безпекова ситуація.

⚡ Оператори систем розподілу продовжують публікувати актуальні графіки роботи мереж. Уряд закликає громадян стежити за інформацією на офіційних ресурсах обленерго свого регіону.

  • Нагадаємо, що ввечері оборонці збили над Дніпропетровською областю 40 ворожих безпілотників, однак унаслідок ударів виникли пожежі й постраждала дитина.
  • На Чернігівщині також зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору, повідомляли місцеві органи влади.
  • Також вночі, 5 грудня, війська рф вночі здійснили атаку на Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик, є поранені.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Делегація України прибула до Маямі на переговори із США

ВАЖЛИВО

У Бельгії затримали Федеріку Могеріні та ще двох посадовців ЄС

ВАЖЛИВО

Україна й США узгодили 20 пунктів “мирного плану” — Зеленський

ПОЛІТИКА

Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

ВАЖЛИВО

Коміка Кирило Ганіна мобілізували до лав ЗСУ – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Уряд Мелоні роздирають суперечки щодо підтримки України

ПОЛІТИКА

У Львові зарізали працівника ТЦК

ВАЖЛИВО

Єрмака офіційно виключили з РНБО та Ставки

ВАЖЛИВО

Макрон «дав задню» та заперечує «зраду» України зі сторони США

ПОЛІТИКА

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Оголошено новий пакет фінансової підтримки України від трьох країн

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

У Німеччині сталася масштабна крадіжка боєприпасів Бундесверу

ПОДІЇ

Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів”

ПОДІЇ

У Раді не можуть домовитись щодо ухвалення Бюджету-2026

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ