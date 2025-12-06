Війська рф вдарили по енергетиці України — Міненерго

Війська рф уночі 6 грудня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах, генерації та передачі, у восьми областях України — Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській. Про це інформує Міністерство енергетики України.
☝️ За даними відомства, станом на ранок зафіксовані відключення споживачів у Чернігівській, Одеській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
🔧 Аварійно-відновлювальні бригади вже працюють у тих регіонах, де дозволяє поточна безпекова ситуація.
⚡ Оператори систем розподілу продовжують публікувати актуальні графіки роботи мереж. Уряд закликає громадян стежити за інформацією на офіційних ресурсах обленерго свого регіону.
- Нагадаємо, що ввечері оборонці збили над Дніпропетровською областю 40 ворожих безпілотників, однак унаслідок ударів виникли пожежі й постраждала дитина.
- На Чернігівщині також зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору, повідомляли місцеві органи влади.
- Також вночі, 5 грудня, війська рф вночі здійснили атаку на Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик, є поранені.