Повітряні сили повідомили про збиття більшості ракет і дронів рф

Масована атака рф у ніч на суботу супроводжувалася запуском 68 ракет і 430 ударних безпілотників різних типів по території України. Більшість повітряних цілей було знищено або подавлено силами протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України вранці 14 березня.

За даними військових, радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 498 засобів повітряного нападу.

Зокрема, росія застосувала:

2 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску – тимчасово окупований Крим);

(район пуску – тимчасово окупований Крим); 13 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400 (Брянська область рф);

(Брянська область рф); 25 крилатих ракет «Калібр» (акваторії Чорного та Каспійського морів);

(акваторії Чорного та Каспійського морів); 24 крилаті ракети Х-101 (Вологодська область рф);

(Вологодська область рф); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (Курська область рф та тимчасово окупована частина Донецької області);

(Курська область рф та тимчасово окупована частина Донецької області); 430 ударних безпілотників типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших моделей.

Запуски дронів здійснювалися з кількох напрямків, зокрема Брянська, Курська, Орловська області, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у росії, а також з тимчасово окупованого Криму.

☝️ За інформацією військових, близько 250 із запущених безпілотників були дронами типу «Shahed».

Основним напрямком атаки стала Київська область, де російські війська намагалися уражати об’єкти критичної інфраструктури.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи (МВГ);

підрозділи безпілотних систем (СБС).

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила 460 повітряних цілей.

Серед них:

1 ракета «Циркон»;

7 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400;

25 крилатих ракет «Калібр»;

24 крилаті ракети Х-101;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

402 безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання шести ракет і 28 ударних дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще у семи місцях. Інформація щодо чотирьох ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки найбільше постраждала Київська область. За попередніми даними, чотири людини загинули, ще 15 отримали поранення.

Також повідомлялося, що у Київській області та самому Києві виникли перебої з електропостачанням, спричинені наслідками російського обстрілу.