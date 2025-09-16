Середа, 17 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру псевдочиновнику окупаційної влади «лнр»

Денис Молотов
Служба безпеки України оголосила про підозру у колабораційній діяльності ще одному представнику окупаційної адміністрації так званої «лнр». Йдеться про «заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості», який активно співпрацював з окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, мешканець Станиці Луганської у грудні 2023 року добровільно погодився очолити посаду в окупаційному «уряді». До цього він уже демонстрував прихильність до загарбників і працював у незаконних органах влади. Ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік керував одним із «департаментів» у псевдо «мінтопенерго лнр».

Повідомлено про підозру псевдочиновнику окупаційної влади «лнр» ☝️ Нині він продовжує керувати псевдоміністерством, яке відзначилося лише руйнуванням вугільної промисловості Луганщини та невдалими спробами вирішити дефіцит пального. Ці проблеми виникли внаслідок влучних «санкційних» ударів Сил оборони України по нафтопереробних об’єктах країни-агресора. «Найдієвіші санкції» впроваджувались для зменшення військового-економічного потенціалу російських загарбників.

Зловмиснику інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

Наразі тривають слідчі дії. Їх проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність чотирьох колаборантів, які працюють на російських загарбників у так званій окупаційній «Луганській митниці» та допомагають поповнювати бюджет країни-агресора незаконними платежами. Усі вони добровільно перейшли на службу до російських загарбників після 2014 року та беруть активну участь у пропагандистській діяльності.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"