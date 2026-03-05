Повідомлено про підозру керівника пропагандистського медіа «лнр»

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колаборанта, який очолює ключові медійні структури окупаційної адміністрації та системно забезпечує інформаційну підтримку держави-агресора на території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

За даними слідства, колаборант — 34-річний уродженець Донецької області. З 2023 року він обіймає посаду так званого «першого заступника генерального директора держтелерадіокомпанії лнр», а також очолює Луганський регіональний осередок російської спілки журналістів.

☝️ Від моменту призначення він активно реалізує пропагандистську інформаційну політику, що відповідає інтересам кремля.

За вказівками російських медіатехнологів фігурант формує інформаційний курс так званої «дтрк лнр», спрямований на підтримку збройної агресії проти України, виправдання окупації українських територій та поширення наративів російської пропаганди.

Слідство встановило, що злочинець координує створення і розповсюдження медійного контенту, який просуває тезу про нібито «успішну інтеграцію» тимчасово окупованої частини Луганської області до складу російської федерації. У цих матеріалах регіон подається як елемент політичного та культурного простору країни-агресора.

📢 Підготовлені пропагандистські матеріали поширюються через інформаційні ресурси окупаційної адміністрації та підконтрольні кремлю російські медіа.

Крім того, фігурант регулярно бере участь у так званих «інтеграційних» заходах, організованих окупаційною владою. Під час таких подій він просуває загальноросійські інформаційні проєкти на тимчасово окупованій території та публічно підтримує політичний курс керівництва рф.

За даними слідства, у 2025 році зловмисник представляв так зване «Луганське відділення» російської спілки журналістів під час поїздки до Китаю. Метою цього візиту, серед іншого, була спроба міжнародної легітимізації діяльності окупаційних структур рф на Луганщині.

Підозра та наслідки👇

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку рф.

У разі доведення провини колаборант може отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що раніше суд ухвалив вирок колаборанту, який системно здійснював інформаційну діяльність на підтримку та виправдовування збройної агресії рф проти України.