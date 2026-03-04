ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
Засуджено одного з головних пропагандистів рф на Луганщині

Денис Молотов
Засуджено одного з головних пропагандистів рф на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На підставі доказової бази Служби безпеки України суд ухвалив вирок колаборанту, який системно здійснював інформаційну діяльність на підтримку та виправдовування збройної агресії рф проти України. Злочинець отримав вирок за співпрацю з окупаційними структурами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Засудженим є засновник і головний редактор луганської газети «XXI век», депутат псевдопарламенту «лнр» та учасник так званої «сво» Юрій Юров.

За матеріалами справи встановлено, що ще у 2015 році він зареєстрував своє друковане видання в незаконних «органах влади» угруповання «лнр», а у 2023 році — у російському «роскомнадзорі». У межах провадження доведено, що протягом усього часу газета «XXI век» системно транслювала кремлівські наративи та фейки.

☝️ Видання забезпечувало інформаційний супровід окупаційних «референдумів», псевдовиборів і дій агресора, спрямованих на захоплення території Луганської області. Також у матеріалах вихвалялася окупаційна адміністрація та російські воєнні злочинці.

Для поширення антиукраїнського контенту фігурант використовував і інші медійні ресурси, зокрема телеканал «Луганск 24», сайт т.зв. «гтрк лнр», власний Telegram-канал та соціальні мережі. Саме через ці платформи, як встановило слідство, він масштабував пропагандистську діяльність.

Служба безпеки України
Служба безпеки України

📢 Від початку повномасштабної війни Юров у публічних виступах та інтерв’ю прославляв «російську союзну армію» як «визволителів», закликав до створення в Україні російського «підпілля», а також підтримував продовження бойових дій до «перемоги» рф. Злочинець із захопленням розповідав про свою участь у бойових діях у Харківській області, закликав до наступу на Харків.

Крім того, у так званому «народном совете лнр» він обіймає посаду «заступника голови комітету з питань міжнародних відносин, зв’язку, інформаційної політики та масових комунікацій». За даними слідства, це надавало йому додаткові інструменти для просування кремлівської пропаганди на тимчасово окупованій Луганщині.

Вирок суду👇

Суд визнав його винним за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Таким чином, Юрій Юров отримав вирок у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Оскільки засуджений переховується на тимчасово окупованій території України, рішення ухвалено заочно. Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту його фактичного затримання. Наразі фігурант оголошений у розшук.

Досудове розслідування здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці з Луганська, яка з початку російської агресії забезпечувала фінансове функціонування окупаційних структур так званої «вади» в регіоні.

