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Марківська громада: військовим і родинам виплатили 2,7 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
Марківська громада: військовим і родинам виплатили 2,7 млн грн 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Від початку 2026 року військовослужбовцям та членам їхніх родин Марківської громади виплатили 2 млн 700 тис. грн. Кошти надали в межах двох місцевих програм, розрахованих на 2024–2026 роки. Про це 8 вересня повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Підтримка охоплює щорічні виплати, допомогу людям з інвалідністю внаслідок війни, кошти на лікування та реабілітацію. Окремі виплати передбачені для родин загиблих або померлих військових і звільнених із полону.

💶 Хто отримав допомогу за програмою підтримки військових

Перша програма стосується військовослужбовців, учасників бойових дій, постраждалих унаслідок російської агресії та їхніх рідних. Вона поширюється на осіб, зареєстрованих на території Марківської селищної територіальної громади.

За цією програмою грошову допомогу отримали семеро людей з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час безпосередньої участі в обороні України та відсічі агресії.

Щорічну допомогу також виплатили 33 учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції.

Крім того, одноразові виплати надали:

  • двом військовослужбовцям — на лікування або реабілітацію;
  • трьом громадянам – на поховання загиблого чи померлого військовослужбовця або учасника бойових дій;
  • одному військовослужбовцю, звільненому з полону.
Щорічні виплати отримали 125 захисників і захисниць

Друга програма передбачає грошову допомогу захисникам і захисницям України з Марківської громади. Вона стосується тих, хто бере або брав безпосередню участь у бойових діях під час повномасштабної російської агресії.

У межах цієї програми щорічну грошову допомогу вже отримали 125 військових зазначеної категорії.

Марківська громада: військовим і родинам виплатили 2,7 млн грн
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації (ОВА) відбулося засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення. Учасники обговорили хід реалізації «Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року» та організацію медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

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