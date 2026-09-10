Трамп заявив, що путін хоче укласти угоду щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що після телефонної розмови з володимиром путіним вважає його зацікавленим в укладенні угоди щодо України. Про це він сказав журналістам у середу, 9 вересня, перед вильотом до Далласа на з’їзд Республіканської партії, повідомляє «Укрінформ».

📢 «У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре», – заявив Трамп.

Таким чином, американський президент публічно підтвердив проведення телефонних переговорів, про які раніше повідомляла російська сторона.

Що Трамп назвав перешкодою для домовленості

Журналісти запитали президента США, що заважає досягти угоди. У відповідь він знову послався на особисті стосунки між путіним і шостим президентом України В.О. Зеленським.

📢 «Перешкодою є дві людини, які ненавидять одне одного. Думаю, найперше це дві людини, що ненавидять одне одного», – заявив він.

Дзвінок відбувся після візитів американських представників

Телефонна розмова Трампа з путіним відбулася у вівторок, 8 вересня. Їй передували зустрічі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в москві й Києві.

5 вересня вони провели переговори з путіним. Наступного дня американська делегація зустрілася із Зеленським у столиці України.

Під час київських зустрічей обговорювали відновлення переговорного процесу, гарантії безпеки для України та підготовку до зими. До обговорень також долучилися європейські представники, повідомляв Офіс президента України.

Що про зміст розмови повідомив кремль

Помічник путіна юрій ушаков заявив, що телефонні переговори тривали годину. За його словами, Трамп висловився за якнайшвидше припинення війни.

ушаков також стверджував, що американський президент пов’язав завершення війни з перспективою відновлення відносин між США та росією. Йшлося, зокрема, про торговельну й економічну співпрацю.

За версією кремля, Трамп висловив зацікавленість у досягненні прориву щодо завершення війни протягом свого президентського терміну.