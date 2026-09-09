Протидія вербуванню: СБУ та поліція провели заняття для дітей із Луганщини

У Дніпрі та Жовтих Водах правоохоронці провели просвітницькі зустрічі для дітей, евакуйованих із Луганщини. Школярам пояснили, як розпізнавати спроби вербування російськими спецслужбами та куди повідомляти про підозрілі пропозиції.

Заходи відбулися перед початком нового навчального року. Про них повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як дітям пояснювали протидію вербуванню

Одну із зустрічей організували в шелтері для переселенців у Дніпрі. До дітей завітали співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із ювенальними поліціянтами.

Вони розповіли, як російські спецслужби використовують соціальні мережі та месенджери для пошуку неповнолітніх. Дітей намагаються залучити до збирання розвідувальних даних, диверсій і терактів.

За поясненнями правоохоронців, вербувальник фсб може почати спілкування зі звичайного повідомлення. Серед способів залучення — пропозиції «легкого заробітку», запрошення до інтерактивної гри, залякування та шантаж.

Під час заняття школярі розбирали конкретні приклади небезпечних ситуацій. Правоохоронці пояснювали, як розпізнавати підозрілі доручення, критично оцінювати отриману інформацію та реагувати на обіцянки «швидких грошей».

Зустріч із вихованцями клубу «Колізей»

Аналогічне заняття за ініціативою СБУ провели для вихованців спортивного клубу «Колізей». Клуб релокували з Лисичанська до Жовтих Вод на Дніпропетровщині.

Зустріч організували спільно з Луганським осередком Федерації боксу України. Її також присвятили розпізнаванню спроб вербування та особистій безпеці дітей.

Куди звертатися через підозрілі повідомлення

Дітям наголосили, що спілкування з людиною, яка пропонує сумнівні завдання або погрожує, не слід приховувати від дорослих. Про такі контакти потрібно повідомити батьків, учителів чи тренерів та звернутися до правоохоронців.

Для повідомлень доступні:

офіційний чатбот СБУ в Telegram;

1516 — гаряча лінія СБУ;

— гаряча лінія СБУ; 102 — Національна поліція України.

Дзвінки на номер 1516 безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів усіх операторів на території України. Це зазначено в офіційному повідомленні СБУ.

У пресслужбі СБУ в Луганській області повідомили, що просвітницькі заходи для дітей продовжуватимуть.

👉 Також нагадаємо, що спроба вербування може початися з повідомлення в Telegram, пропозиції підробітку або прохання сфотографувати будівлю. Спецслужби рф використовують соціальні мережі та месенджери, щоб залучати людей до збору інформації, диверсій і терактів.