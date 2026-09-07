Кремінська громада: навчання та виплати школярам у 2026 році

У Кремінській громаді в новому навчальному році дистанційно навчаються 1020 школярів. Водночас адміністрація збільшила грошові заохочення випускникам за навчальні відзнаки. Загальна сума погоджених виплат випускникам 2026 року становить 670 тис. грн. Про організацію навчання, фінансову допомогу та оздоровлення дітей 7 вересня повідомила Луганська ОВА.

🎓 Як навчаються діти Кремінської громади

Заклади загальної середньої освіти громади продовжують працювати дистанційно. Для 28 першокласників відкрили три класи. Також створили один інклюзивний клас для дітей з особливими освітніми потребами.

Залежно від умов перебування школярі можуть навчатися за повною програмою або скороченим українознавчим компонентом. Ще один доступний варіант — індивідуальна форма навчання за педагогічним патронажем.

Позашкільні заклади використовують різні формати роботи. Кремінський центр дитячої та юнацької творчості й дитячо-юнацька спортивна школа працюють у змішаному форматі. Художня школа проводить навчання дистанційно.

Педагоги та учні також беруть участь у національно-патріотичних заходах. Зокрема, один із роїв громади посів призове місце на обласному етапі гри «Сокіл» («Джура»).

💶 Яку фінансову підтримку отримують випускники та студенти

У 2026 році громада збільшила матеріальні заохочення за навчальні відзнаки. Для випускників одинадцятих класів розмір виплати становить 30 тис. грн, дев’ятих — 10 тис. грн.

Загалом випускникам погодили 670 тис. грн. Окремо студенти денної форми навчання вже отримали матеріальну допомогу на загальну суму 265 тис. грн.

Родини з дітьми до 18 років подали заявки на оздоровлення та реабілітацію. Загальна сума цих звернень перевищує 5 млн грн.

📊 Скільки дітей оздоровили за кошти адміністрації

Улітку за фінансування Кремінської міської військової адміністрації оздоровилися 119 дітей. Вони перебували у спеціалізованих комплексах і таборах. На цей напрям виділили понад 3 млн грн.

Ще майже сто дітей відпочили на інших базах. Для пільгових категорій передбачена компенсація витрат на проїзд до місця відпочинку.

👩‍🏫 У громаді обговорюють майбутню мережу закладів освіти

З 1 вересня розпочалося громадське обговорення майбутньої мережі освітніх закладів Кремінської громади. Воно пов’язане з підготовкою до реформи старшої профільної школи та перепрофілювання ліцеїв у гімназії.

Загальноукраїнське впровадження профільного навчання у 10–12 класах розпочнеться у 2027 році. Старшокласники зможуть обирати профіль і частину предметів відповідно до своїх інтересів та подальших освітніх планів.

За роз’ясненням Міністерства освіти і науки, профільну середню освіту забезпечуватимуть академічні ліцеї. Гімназії навчатимуть дітей до дев’ятого класу. Конкретну мережу закладів формують на місцевому рівні.

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👉 Також нагадаємо, що Попаснянська міська військова адміністрація (МВА) продовжує забезпечувати доступ до якісного українського навчання дітям, які вимушено залишили рідний дім.