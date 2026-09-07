Трамп планує зателефонувати путіну, а потім Зеленському – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з володимиром путіним і шостим президентом України В.О. Зеленським. Перед цим він заслухає своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера про результати переговорів у москві й Києві. Про ці плани 6 вересня повідомило The Kyiv Independent із посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, після консультацій із посланцями Трамп спершу зателефонує путіну, а потім поговорить із Зеленським. Дзвінки, ймовірно, відбудуться в понеділок, 7 вересня.

5 вересня Віткофф і Кушнер провели переговори з путіним у москві. Наступного дня вони прибули до Києва та зустрілися із Зеленським і українською переговорною командою.

Віткофф заявив, що під час поїздки американська делегація намагалася зменшити розбіжності між Україною та росією. Кушнер повідомив про сподівання США повернутися до тристоронніх переговорів за участю обох країн.

Віткофф і Кушнер залишили Київ

У ніч проти 7 вересня американські представники виїхали з української столиці поїздом Укрзалізниці. Про це повідомила компанія, передає Українська правда.

Поїздка 6 вересня стала першим візитом Віткоффа й Кушнера до України в межах нинішніх переговорних зусиль США.