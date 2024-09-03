Погіршення якості повітря Києва та поширення неприємного запаху

Загоряння торфовищ у Броварському районі поблизу Києва спричинило тимчасове погіршення якості повітря та поширення неприємного запаху в столиці України. Як повідомили у Київській міській держадміністрації (КМДА) у вівторок, 3 вересня, тимчасове зниження якості повітря пов’язане з пожежами в природних екосистемах.

📢 «Зокрема – горіння торфу у 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області. Також пожежа є можливою причиною неприємного запаху у місті», – йдеться в повідомленні КМДА, опублікованому у телеграм-каналі.

Мешканців столиці закликають закривати вікна при виникненні задимленості, а також утриматися від тривалих прогулянок та фізичних навантажень на відкритому повітрі. Відстежувати поточний стан якості повітря можна за допомогою мобільного застосунку “Київ Цифровий”.

📢 «Станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі» – повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

👉 Також раніше було повідомлено, що вода, яка постачається до осель киян та поблизу Києва, – є безпечною. Це попри чисельні чутки в Мережі про можливе забруднення отруйними речовинами води в річці Десна. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в середу, 28 серпня, з посиланням на інформацію від “Київводоканалу”.