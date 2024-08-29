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Вода у кранах мешканців столиці безпечна – Київводоканал

Денис Молотов
Денис Молотов
Вода у кранах мешканців столиці безпечна - Київводоканал

«Київводоканал» запевнив, що вода, яка постачається до осель киян, є безпечною. Це попри чисельні чутки в Мережі про можливе забруднення отруйними речовинами води в річці Десна. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в середу, 28 серпня.

📢 «У мережі активно поширюється інформація про те, що під Києвом у річці Десна виявили отруйні речовини, що стікають із боку російського кордону. У зв’язку з цим ПрАТ “АК „Київводоканал” зазначає, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем», – йдеться у заяві.

Фахівці «Київводоканалу» запевняють, що постійно проводять відбір проб води на всіх етапах водопідготовки, починаючи з водозабору. У разі виявлення будь-яких змін у якості води – це буде оперативно помічено. Відповідно одразу буде скориговано процес її очищення та знезараження. Таким чином, вода, що надходить до осель киян, є безпечною, і жодної загрози для споживачів немає, запевняє «Київводоканал.

Додатково варто зазначити, що 28 серпня Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у воді Десни в Київській області.

👉 Також нагадаємо, що радіаційний фон у Києві та околицях станом на 19 липня перебував в межах норми. Державна служба України з надзвичайних ситуацій не підтверджує інформацію про викид. Жодне авторитетне українське ЗМІ також не повідомляло цієї новини.

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