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Пісторіус у Києві: Німеччина підтвердила військову підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
Пісторіус у Києві: Німеччина підтвердила військову підтримку України

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 12 червня прибув до Києва з робочим візитом, повідомляє німецьке видання Spiegel. Метою поїздки стало ознайомлення з актуальною ситуацією на території України. А також проведення консультацій щодо подальшої військової підтримки з українськими урядовцями.

Під час візиту очільник оборонного відомства Німеччини підтвердив готовність Берліна й надалі надавати допомогу Збройним силам України. Усе для зміцнення оборонного потенціалу ЗСУ.

📢 «Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та опинитися в ситуації, коли росія буде готова до серйозних переговорів», — наголосив Пісторіус.

У квітні міністр уже зазначав, що в разі припинення бойових дій з боку рф та України, європейські партнери мають бути готові оперативно допомогти Україні відновити боєздатність її армії.

Його нинішній візит до Києва відбувається на тлі активного обговорення оборонної підтримки, зокрема в межах майбутньої мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії найближчими днями.

☝️ Також нагадаємо, що Україна може покластися на Німеччину щодо подальшої військової допомоги, навіть коли США вирішать зупинити підтримку. Цей пункт чітко прописаний у коаліційній угоді. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

❗ Німеччина планує розширити чисельність своєї армії до 250–260 тисяч військовослужбовців у межах реалізації нової оборонної стратегії НАТО. Це спрямовано на зміцнення колективної безпеки на тлі посилення російської загрози.

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