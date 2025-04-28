Німеччина підтримає Україну у разі відмови США від допомоги — Пісторіус

Україна може покластися на Німеччину щодо подальшої військової допомоги, навіть коли США вирішать зупинити підтримку. Цей пункт чітко прописаний у коаліційній угоді. Про це заявив виконувач обов’язків і можливий майбутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє місцевий телеканал tagesschau.

📢 «Якщо Україна впаде, якщо путін переможе у цій війні в тому розумінні, що він окупує Україну, хай навіть більшу її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія», — заявив німецький урядовець.

За його словами, всім має бути ясно, «мовиться не тільки про солідарність з Україною, мовиться про нашу безпеку та мир у Європі».

Україна припускає, що стійка угода, яка заслуговує на довіру, про припинення вогню або мирне врегулювання «може також привести або призведе до територіальних поступок», зауважив Пісторіус. Утім, він не став би прив’язувати їх до територіальних кордонів.

Хоча коаліційна угода передбачає подальшу підтримку України, повернення до військового обов’язку в країні нині не планується. Зазначається, що «немає достатніх можливостей для набору цілого класу молодих чоловіків».

Пісторіус, серед іншого, вказав на нові підходи щодо інфраструктури, військових закупівель та фінансування.

📢 «Все це підготовлено та реалізується», — зазначив він.

☝️ Нагадаємо, 9 квітня у Німеччині оголосили про створення нової коаліції в Бундестазі. Лідери трьох партій провели пресконференцію в Берліні і представили коаліційний договір під назвою «Відповідальність за Німеччину».