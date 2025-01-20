Під поліцейськими розірвалась міна під час евакуації на Херсонщині

На правобережній частині Херсонщини поліція зафіксувала дев’ять злочинів російських військових, спрямованих проти мирного населення. Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області у понеділок, 20 січня.

Обстріли та атаки дронів накрили громади Херсонського та Бериславського районів. Унаслідок цього пошкоджено 11 житлових будинків, магазин, два автомобілі. Загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення.

📢 «Зранку в Антонівці біля зупинки громадського транспорту 59-річний місцевий житель наступив, ймовірно, на протипіхотну міну типу “Пелюстка”, яка здетонувала. Чоловік отримав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Під час евакуації потерпілого до медзакладу міна вибухнула й під колесами службового автомобіля патрульної поліції, транспортний засіб отримав пошкодження», – зазначили у повідомленні. Також про цей випадок було вже раніше повідомлено.

Як уточнили правоохоронці, ніхто з членів евакуаційної групи під час цього інциденту не постраждав.

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Також у поліції нагадали, що російські військові продовжують дистанційне мінування прибережних зон. Місцевих жителів закликають бути максимально уважними й обережними, зокрема, уважно стежити за тим, що знаходиться під ногами, та уникати підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок слід негайно повідомляти до поліції за номером 102 або до рятувальників – 101.

Крім цього, минулої доби у Дніпровському районі Херсона російські військові, використовуючи безпілотник, скинули вибухівку на автомобіль благодійного фонду. Унаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що в Антонівці через атаку ворожого дрона постраждав 53-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок скидання вибухівки.