Вівторок, 21 Січня, 2025
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Під поліцейськими розірвалась міна під час евакуації на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Під поліцейськими розірвалась міна під час евакуації на Херсонщині

На правобережній частині Херсонщини поліція зафіксувала дев’ять злочинів російських військових, спрямованих проти мирного населення. Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області у понеділок, 20 січня.

Обстріли та атаки дронів накрили громади Херсонського та Бериславського районів. Унаслідок цього пошкоджено 11 житлових будинків, магазин, два автомобілі. Загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення.

📢 «Зранку в Антонівці біля зупинки громадського транспорту 59-річний місцевий житель наступив, ймовірно, на протипіхотну міну типу “Пелюстка”, яка здетонувала. Чоловік отримав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Під час евакуації потерпілого до медзакладу міна вибухнула й під колесами службового автомобіля патрульної поліції, транспортний засіб отримав пошкодження», – зазначили у повідомленні. Також про цей випадок було вже раніше повідомлено.

Як уточнили правоохоронці, ніхто з членів евакуаційної групи під час цього інциденту не постраждав.

Також у поліції нагадали, що російські військові продовжують дистанційне мінування прибережних зон. Місцевих жителів закликають бути максимально уважними й обережними, зокрема, уважно стежити за тим, що знаходиться під ногами, та уникати підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок слід негайно повідомляти до поліції за номером 102 або до рятувальників – 101.

Крім цього, минулої доби у Дніпровському районі Херсона російські військові, використовуючи безпілотник, скинули вибухівку на автомобіль благодійного фонду. Унаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що в Антонівці через атаку ворожого дрона постраждав 53-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок скидання вибухівки.

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