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Чоловіку відірвало ногу біля автобусної зупинки у Херсоні – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Чоловіку відірвало ногу біля автобусної зупинки у Херсоні - ОВА

У Херсоні 59-річний чоловік підірвався на російській міні біля автобусної зупинки, внаслідок чого втратив ногу. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у неділю, 19 січня.

Інцидент стався в селищі Антонівка, що входить до складу Херсонської міської громади.

📢 «Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка”. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували. Він – у тяжкому стані», – зазначено в офіційному повідомленні.

За даними адміністрації, лише за суботу в Херсонській області внаслідок вибухів і обстрілів загинуло три людини, а ще шестеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

👉 Варто нагадати, що днем раніше, 18 січня, в Бериславі Херсонської області двоє місцевих мешканців загинули під час мінометного обстрілу, здійсненого російськими загарбниками.

☝️ Також повідомлялось, що у Херсоні російські окупанти здійснили атаку з використанням безпілотника, скинувши вибухівку на комунальний автобус. Постраждали цивільні громадяни.

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