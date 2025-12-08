Під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили загибель пілота винищувача Су-27, який виконував бойове завдання на східному напрямку. Про інцидент повідомили у понеділок, 8 грудня.

📢 «Загинув у бою… Опівдні… на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович», — зазначено в офіційному повідомленні командування.

За інформацією Повітряних сил, обставини загибелі військового нині з’ясовуються. У відомстві висловили співчуття родині та близьким підполковника.

☝️ Нагадаємо, 28 квітня Повітряні сили повідомили про втрату винищувача Су-27 під час авіапідтримки українських військ та відбиття атаки дронів-камікадзе «Шахед». Тоді пілоту вдалося катапультуватися і вижити.

Крім того, 12 квітня стало відомо про загибель 26-річного льотчика Павла Іванова, який виконував бойову місію на винищувачі F-16.