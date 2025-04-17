Переговори української делегації у Парижі з країнами «коаліції рішучих»

Українська делегація, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула до Парижа для участі у важливих переговорах з міжнародними партнерами так званої «коаліції рішучих». Про це повідомив сам Єрмак у суботу, 12 квітня.

До складу делегації також входять голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Умєров.

У рамках візиту заплановано проведення низки двосторонніх та багатосторонніх зустрічей із представниками країн, які входять до складу так званої «коаліції рішучих».

За словами Єрмака, мова йде, зокрема, про Францію, Німеччину та Велику Британію.

📢 «Ми розпочинаємо важливі перемовини з партнерами у форматі “коаліції рішучих”. Вони стосуються подальшої підтримки України та зміцнення нашої обороноздатності», — зазначив керівник ОП.

Крім того, відбудуться зустрічі з представниками США, які наразі також перебувають у Франції з візитом.

📢 «Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру. Зокрема, реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Дуже змістовна розмова. Працюємо далі», – повідомив керівник ОП.

☝️ Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що близько 10–12 держав вже висловили готовність долучитися до формату «коаліції рішучих», яка формується на підтримку оборони України.

Йдеться, зокрема, про розміщення повітряних та морських сил країн-союзниць на території України. Це дозволить суттєво посилити захист повітряного та морського простору держави.

📌 Також стало відомо, що Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, яким росію зобов’язано виплатити 5 мільярдів доларів США компенсації групі «Нафтогаз» за незаконне захоплення її активів у Криму.