Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих

Кабінет Міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих. Про це 6 листопада повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, йдеться на Урядовому порталі.

Для команд у всіх регіонах визначили однакові правила проведення оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків та оформлення документації.

Також запроваджено єдину систему кодування. Вона має забезпечити точний облік і збереження даних, необхідних для встановлення особи загиблого.

📢 «Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі», – зазначив Корецький.

За словами прем’єра, роботу над змінами розпочали спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони за підтримки Офісу президента.

Уряд розраховує, що узгоджені процедури допоможуть родинам швидше отримувати достовірні відповіді про долю близьких і мати можливість гідно з ними попрощатися.

На судово-медичну експертизу планують понад 600 млн грн

Окремий напрям роботи – посилення можливостей судово-медичної експертизи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на закупівлю обладнання для регіональних бюро. Йдеться про заплановане фінансування, а не про вже перераховані кошти.

Проблему тривалої ідентифікації загиблих влада порушувала й раніше. На початку жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що в межах репатріаційних заходів Україна повернула понад 26 тисяч тіл та останків, значна частина яких на той момент залишалася неідентифікованою.

22 жовтня відбулася чергова репатріація: в Україну доставили тіла ще 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Остаточно встановити особи мають українські фахівці після проведення необхідних досліджень.

У Координаційному штабі повідомили, що ідентифікацією репатрійованих загиблих займатимуться слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ.