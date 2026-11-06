ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих

Міжвідомчі регіональні команди працюватимуть за спільним порядком огляду тіл, проведення досліджень і документування. Зміни мають скоротити затримки у встановленні осіб загиблих військових та цивільних.

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 06.11.2026

Кабінет Міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих. Про це 6 листопада повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, йдеться на Урядовому порталі.

Для команд у всіх регіонах визначили однакові правила проведення оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків та оформлення документації.

Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих 01
Фото: Офіційний канал Прем’єр-міністра України / Telegram / 06.11.2026

Також запроваджено єдину систему кодування. Вона має забезпечити точний облік і збереження даних, необхідних для встановлення особи загиблого.

📢 «Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі», – зазначив Корецький.

За словами прем’єра, роботу над змінами розпочали спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони за підтримки Офісу президента.

Уряд розраховує, що узгоджені процедури допоможуть родинам швидше отримувати достовірні відповіді про долю близьких і мати можливість гідно з ними попрощатися.

На судово-медичну експертизу планують понад 600 млн грн

Окремий напрям роботи – посилення можливостей судово-медичної експертизи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на закупівлю обладнання для регіональних бюро. Йдеться про заплановане фінансування, а не про вже перераховані кошти.

Проблему тривалої ідентифікації загиблих влада порушувала й раніше. На початку жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що в межах репатріаційних заходів Україна повернула понад 26 тисяч тіл та останків, значна частина яких на той момент залишалася неідентифікованою.

22 жовтня відбулася чергова репатріація: в Україну доставили тіла ще 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Остаточно встановити особи мають українські фахівці після проведення необхідних досліджень.

У Координаційному штабі повідомили, що ідентифікацією репатрійованих загиблих займатимуться слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Можливе посилення ударів по Ірану після виборів у США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Удар по Комишувасі: загинули 24 людини, серед них рятувальники та поліцейські

ВАЖЛИВО

Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх – НБУ дав прогноз

ПОДІЇ

СБУ підтвердила обшуки у співробітників, Нацполіція повідомила про відсторонення поліцейських

ВАЖЛИВО

Керівника районного ТЦК Луганщини підозрюють у фіктивній мобілізації чоловіків

КРИМІНАЛ

Нападник «Тенеріфе» Хесус де Мігель помер під час матчу

СПОРТ

Справа «Карфаген»: Ценова взяли під варту з можливістю внесення 15 млн грн застави

КРИМІНАЛ

Меланія Трамп збере представників України та росії в Білому домі

ВАЖЛИВО

У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання – речник НГУ

ПОДІЇ

Україна обговорила гарантії безпеки зі США, ЄС та НАТО

ВЛАДА

Постачання 500 ракет для Patriot в Україну – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових – детальне роз’яснення

ПОДІЇ

Кабмін змінив правила встановлення інвалідності

ЕКСКЛЮЗИВ

Зеленський прибув до Берліна: пріоритети переговорів – ППО та енергетика

ВАЖЛИВО

Фейк: Через перебої з електропостачанням українці масово продають електромобілі

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип