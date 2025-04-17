Суд дозволив стягувати з рф $5 млрд на користь Нафтогазу

Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, яким росію зобов’язано виплатити 5 мільярдів доларів США компенсації групі «Нафтогаз» за незаконне захоплення її активів у Криму. Про це повідомила пресслужба компанії в четвер, 17 квітня.

📢 «Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу», — прокоментував очільник «Нафтогазу» Роман Чумак.

Як наголосив Чумак, ухвала французького суду відкриває можливість для початку процедури стягнення компенсації саме на території Франції.

У рамках цього процесу «Нафтогаз» уже зробив перший крок — зареєстровано обтяження на низку російських активів у Франції на понад 120 мільйонів євро.

📢 «Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені», — додав Чумак.

☝️ Нагадаємо, арбітражне провадження проти російської федерації «Нафтогаз» ініціював ще у жовтні 2016 року. Позов стосувався компенсації за експропріацію активів української компанії в окупованому Криму.

⚖️ У квітні 2023 року трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь «Нафтогазу». Суд зобов’язав росію виплатити понад 5 мільярдів доларів США.

Нещодавно Верховний суд Нідерландів також став на бік української компанії, відхиливши касаційну скаргу росії щодо скасування часткового рішення трибуналу, яке стосувалося юрисдикції та суті справи.

❗Попри всі судові рішення, росія категорично відмовляється виконувати зобов’язання. Тож «Нафтогаз» змушений продовжувати міжнародну кампанію примусового стягнення у країнах, де рф має активи.

📌 Також раніше стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз просуватимуться з переговорами про те, як конфіскувати заморожені російські активи.