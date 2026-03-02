ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

Денис Молотов
Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Абу-Дабі / ОАЕ.

Зустріч Україна-США-рф попередньо планувалася на 5–6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона поки не може підтвердити проведення переговорів саме в цьому місті. Про це 2 березня повідомив шостий президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

📢 «Зустріч передбачалася в період з п’ятого по восьме, орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії сьогодні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч», — розповів він.

Зеленський підкреслив, що зустріч Україна-США-рф залишається актуальною, навіть якщо доведеться змінити локацію.

За словами глави держави, у разі ускладнень із проведенням переговорів в Абу-Дабі через безпекову ситуацію, розглядаються альтернативні майданчики.

📢 «Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, є Швейцарія – майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-який з цих трьох майданчиків щодо зустрічі. Чекаємо відповіді від партнерів», — додав Зеленський.

☝️ Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, після чого Тегеран атакував союзників Вашингтона, серед яких Об’єднані Арабські Емірати. Зокрема, фіксувалися удари в районі Абу-Дабі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росія нібито готова припинити переговори з Україною у разі відмови Києва від територіальних поступок щодо Донбасу.

