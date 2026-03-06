Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану

Вашингтон не має наміру розширювати військову кампанію проти Ірану і діє в межах чітко визначених завдань. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, коментуючи перебіг операції проти Тегерана, повідомляє Reuters у п’ятницю, 6 березня.

📢 «Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти», — зазначив Гегсет.

За словами очільника Пентагону, операція під кодовою назвою «Епічна лють» спрямована на ураження ключових стратегічних об’єктів Ірану. Йдеться насамперед про наступальні ракетні системи, виробничі потужності, пов’язані з ракетною програмою, а також військово-морські сили країни.

☝️ Одним із головних завдань цієї кампанії, за словами міністра війни, є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Гегсет також прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану. За його словами, американський лідер має значний вплив на подальший розвиток подій.

📢 «Трамп має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває», — сказав міністр.

Раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив результати військової кампанії проти Ірану. Він заявив, що ефективність операції перевищила очікування і «заслуговує оцінки 15 із 10».