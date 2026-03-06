ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану

Денис Молотов
Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану
Фото з відкритих джерел: Міністр війни США Піт Гегсет.

Вашингтон не має наміру розширювати військову кампанію проти Ірану і діє в межах чітко визначених завдань. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, коментуючи перебіг операції проти Тегерана, повідомляє Reuters у п’ятницю, 6 березня.

📢 «Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти», — зазначив Гегсет.

За словами очільника Пентагону, операція під кодовою назвою «Епічна лють» спрямована на ураження ключових стратегічних об’єктів Ірану. Йдеться насамперед про наступальні ракетні системи, виробничі потужності, пов’язані з ракетною програмою, а також військово-морські сили країни.

☝️ Одним із головних завдань цієї кампанії, за словами міністра війни, є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Гегсет також прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану. За його словами, американський лідер має значний вплив на подальший розвиток подій.

📢 «Трамп має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває», — сказав міністр.

Раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив результати військової кампанії проти Ірану. Він заявив, що ефективність операції перевищила очікування і «заслуговує оцінки 15 із 10».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Близькому Сході зупинено виробництво газу та нафти через удари по Ірану

ВАЖЛИВО

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Україні заборонили форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026

ПОЛІТИКА

Парламент Молдови підтримав вихід із ключових угод СНД

ПОЛІТИКА

Зеленський повідомив про новий обмін – 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя

ПОДІЇ

Допомога переселенцям: понад 450 родин отримали набори першої необхідності

ЛУГАНЩИНА

Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

ПОДІЇ

США відкликають частину персоналу з Пакистану та Кіпру

ПОЛІТИКА

Результати засідання ЄК щодо ситуації в Ірані та на Близькому Сході

ПОЛІТИКА

Очільник МЗС Угорщини Сіярто перебуває в окупантів на росії

ПОЛІТИКА

ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Вибухи в Ірані, Ізраїлі та Лівані продовжуються – останні новини з Близького Сходу на ранок

ПОДІЇ

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

Україна звинуватила Угорщину у шантажі після затримання інкасаторів

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип