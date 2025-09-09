Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримати 5 тисяч гривень від Айдарської СВА

Айдарська селищна військова адміністрація (СВА) повідомила про старт програми підтримки мешканців, яка передбачає матеріальну допомогу у розмірі 5 000 гривень. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 9 вересня.

У рамках цієї ініціативи грошові виплати надаватимуться найбільш вразливим категоріям населення. Звернутися по допомогу можуть:

🔹 особи, які отримують пенсію за віком;

🔹 громадяни з інвалідністю, включно з дітьми, які мають відповідний статус.

В ОВА наголошують, що матеріальна допомога передбачена для мешканців Новопсковської громади Луганщини, які мають місцеву реєстрацію та нині перебувають на підконтрольній території України. Виплати спрямовані на полегшення соціально-побутових умов земляків, котрі опинилися у складній ситуації через війну.

Для подання документів передбачено два варіанти:

✅ Перший – особисто звернутися до хабу Старобільської районної військової адміністрації, що працює у Києві. Прийом громадян проводять щосереди з 11:00 до 15:00 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26а.

✅ Другий – скористатися можливістю дистанційної подачі. Для цього діють контактні номери:

☎️ 096 391 79 41 ;

☎️ 099 377 09 78.

☝️ Програма покликана забезпечити фінансову підтримку тих, хто особливо потребує допомоги в умовах війни. Розмір виплати у 5 000 гривень має стати реальним підґрунтям для вирішення нагальних потреб людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

