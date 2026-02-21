Субота, 21 Лютого, 2026
Пекін працює над ядерною зброєю нового покоління — CNN

Денис Молотов
Пекін працює над ядерною зброєю нового покоління — CNN
Ілюстративне фото з відкритих джерел: ядерні ракети DF-61 під час військового параду з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Пекіні, Китай, 3 вересня 2025 року. Tingshu Wang/Reuters

Китайська народна республіка (КНР) розробляє ядерну зброю нового покоління та вже провела щонайменше одне таємне випробування вибухівки в межах модернізації свого арсеналу. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, знайомі з оцінками американської розвідки.

За даними співрозмовників, масштабні інвестиції у ядерні сили поступово наближають Китай до статусу рівного росії та США. Ба більше, вкладення можуть забезпечити Пекіну технічні можливості, яких нині не має жодна з двох домінуючих ядерних держав.

Як зазначають джерела, у червні 2020 року Китай таємно провів випробування на полігоні Лоп-Нур на північному заході країни, попри чинний із 1996 року мораторій на такі дії. У Пекіні, ймовірно, планували й подальші випробування.

☝️ «Хоча інформація про випробування 2020 року була оприлюднена представниками Держдепартаменту США цього місяця, його мета раніше не розголошувалася», — повідомляє ЗМІ.

Аналіз даних після інциденту дав змогу американським посадовцям дійти висновку, що випробування було спрямоване на створення ядерної зброї наступного покоління. Йдеться, зокрема, про розробку систем, здатних доставляти кілька мініатюрних ядерних боєголовок однією ракетою.

Ядерна зброя малої потужності

Крім того, за оцінками джерел, Китай працює над тактичною ядерною зброєю малої потужності — напрямом, який країна раніше не розвивала. Передбачається, що таке озброєння може застосовуватися проти цілей поблизу території КНР, зокрема у сценаріях реагування на можливу підтримку Тайваню з боку США.

У звіті Розвідувального управління Міноборони США за 2024 рік також зазначалося, що Пекін активно модернізує свій ядерний арсенал, орієнтуючись на стратегічне стримування Сполучених Штатів.

У відповідь на запитання журналістів представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Вашингтон «викривив і очорнив» ядерну політику країни.

📢 «Це політична маніпуляція, спрямована на досягнення ядерної гегемонії та ухилення від власних зобов’язань щодо ядерного роззброєння… Твердження США… абсолютно безпідставні», — заявив Лю Пен’юй.

ℹ️ Китай володіє ядерною зброєю з 1964 року і нині нарощує виробництво боєголовок швидше, ніж будь-яка інша країна. Водночас за загальним розміром арсеналу Пекін усе ще суттєво поступається росії та США, які зберігають найбільші у світі запаси ядерного озброєння.

Раніше повідомлялося, що Китай, імовірно, розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на трьох шахтних полях поблизу кордону з Монголією.

👉 Також стало відомо, що експорт китайських дронів до росії використовує новий маршрут через Таїланд.

