Середа, 4 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Пекін і москва зібрались поглиблювати стратегічне партнерство

Денис Молотов
Пекін і москва зібрались поглиблювати стратегічне партнерство
фото: South China Morning Post

Президент КНР Сі Цзіньпін у середу провів відеоконференцію з російським диктатором володимиром путіним, заявивши, що відносини між москвою та Пекіном розвиваються у правильному напрямку. Про це повідомляє South China Morning Post.

Китайський лідер наголосив, що для подальшого поглиблення двосторонньої співпраці необхідний «великий план», який дозволить системно розвивати відносини між двома країнами.

Зі свого боку путін, за повідомленнями російських ЗМІ, заявив, що партнерство з Китаєм є стабілізуючим фактором в умовах глобальних потрясінь. Він також високо оцінив співпрацю у сфері енергетики, підкресливши, що росія залишається одним із ключових постачальників енергоресурсів для другої за величиною економіки світу.

☝️ Зазначається, що це були перші переговори Сі Цзіньпіна та путіна у 2026 році. Вони відбулися після недільної зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван I та секретаря ради безпеки рф сергія шойгу, який перебував із візитом у Пекіні.

Під час тієї зустрічі сторони домовилися підтримувати постійний діалог щодо двосторонньої співпраці та поглиблювати взаємну підтримку в питаннях, що стосуються ключових інтересів обох держав.

Відеоконференція також відбулася напередодні завершення терміну дії договору СНО-3 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між росією та США. Під час окремих переговорів у Пекіні у вівторок Китай і росія підтвердили наміри відстоювати авторитет і ефективність міжнародних договорів у сфері контролю над озброєннями. А також сприяти підтримці глобальної стратегічної стабільності.

Водночас раніше західні ЗМІ повідомляли, що Китай постачає росії обладнання та технології, які можуть використовуватися для виробництва гіперзвукових ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.

👉 Нагадаємо, Китай закликав уникати подальшої ескалації війни в Україні та заявляв про готовність «по-своєму» відігравати конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЗСУ уразили пункти управління армії рф на ТОТ

ВАЖЛИВО

Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як не працює програма

ТОЧКА ЗОРУ

Голова ОБСЄ та генсек організації прибули з візитом до Києва

ВАЖЛИВО

На росії пескову дозволили прокоментувати енергетичне перемир’я

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог випустив майже 5,3 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

ВАЖЛИВО

Зеленський провів нараду з урядом і Нафтогазом щодо відновлення газової інфраструктури

ВІЙНА

Марк Рютте з візитом у Києві: зустріч із Зеленським і виступ у Раді

ВАЖЛИВО

Київ на межі санітарного зриву: уроки кризового січня

ТОЧКА ЗОРУ

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Президентка Єврокомісії приїде в Україну до річниці війни

ВАЖЛИВО

Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

СТОПФЕЙК

Чернігівщина опинилася повністю без електропостачання через аварію

ВАЖЛИВО

У Харкові оголосили НС після майже 5-годинної атаки рф: яка ситуація у регіоні

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ