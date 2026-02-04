Пекін і москва зібрались поглиблювати стратегічне партнерство

Президент КНР Сі Цзіньпін у середу провів відеоконференцію з російським диктатором володимиром путіним, заявивши, що відносини між москвою та Пекіном розвиваються у правильному напрямку. Про це повідомляє South China Morning Post.

Китайський лідер наголосив, що для подальшого поглиблення двосторонньої співпраці необхідний «великий план», який дозволить системно розвивати відносини між двома країнами.

Зі свого боку путін, за повідомленнями російських ЗМІ, заявив, що партнерство з Китаєм є стабілізуючим фактором в умовах глобальних потрясінь. Він також високо оцінив співпрацю у сфері енергетики, підкресливши, що росія залишається одним із ключових постачальників енергоресурсів для другої за величиною економіки світу.

☝️ Зазначається, що це були перші переговори Сі Цзіньпіна та путіна у 2026 році. Вони відбулися після недільної зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван I та секретаря ради безпеки рф сергія шойгу, який перебував із візитом у Пекіні.

Під час тієї зустрічі сторони домовилися підтримувати постійний діалог щодо двосторонньої співпраці та поглиблювати взаємну підтримку в питаннях, що стосуються ключових інтересів обох держав.

Відеоконференція також відбулася напередодні завершення терміну дії договору СНО-3 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між росією та США. Під час окремих переговорів у Пекіні у вівторок Китай і росія підтвердили наміри відстоювати авторитет і ефективність міжнародних договорів у сфері контролю над озброєннями. А також сприяти підтримці глобальної стратегічної стабільності.

Водночас раніше західні ЗМІ повідомляли, що Китай постачає росії обладнання та технології, які можуть використовуватися для виробництва гіперзвукових ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.

👉 Нагадаємо, Китай закликав уникати подальшої ескалації війни в Україні та заявляв про готовність «по-своєму» відігравати конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.