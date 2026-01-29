Китай виступив із заявою щодо російських атак на енергетику України

Китай закликає уникати ескалації збройного протистояння в Україні та заявляє про готовність «по-своєму» відігравати конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в нашій державі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ» у четвер, 29 січня.

📢 «Китай незмінно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів для зменшення напруженості та створення умов політичного врегулювання “української кризи”», — заявив речник, використовуючи офіційне формулювання КНР щодо повномасштабної війни росії проти України.

За його словами, йдеться про необхідність:

уникати розширення фронту;

утримуватися від ескалації бойових дій;

не «роздмухувати полум’я конфлікту».

☝️ Цю заяву Го Цзякунь зробив, відповідаючи на запит агентства щодо масованих російських обстрілів критичної інфраструктури українських міст у період сильних морозів та спроб москви спровокувати масштабну гуманітарну кризу.

📢 «Китай продовжуватиме по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні», — додав він, відповідаючи на уточнююче запитання щодо можливості надання допомоги українцям для подолання наслідків холодів.

Водночас представник МЗС КНР не уточнив, у який саме спосіб Пекін планує долучатися до запобігання гуманітарній катастрофі в українських містах.

🔌 Зазначається👇

На тлі масованих атак російських військ по енергетичній інфраструктурі України, станом на ранок попереднього дня аварійні відключення електроенергії були зафіксовані у 13 областях. Без світла залишилися понад 700 населених пунктів.

🏙️ У Києві після ворожої атаки 24 січня без теплопостачання досі залишаються понад 600 житлових будинків.