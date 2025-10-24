Пам’яті Кароліни Полтавської 🕯️

Сьогодні свій День народження мала б святкувати неймовірна людина — чуйна, надійна, щира й справжня. Професіоналка своєї справи, Заслужена журналістка України — Кароліна Леонідівна Полтавська.

Кароліна пішла з життя у квітні 2021 року після важкої хвороби. Наш колектив із любов’ю згадує її — її неймовірну силу, щирість, жагу до життя та унікальну здатність знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Ми пам’ятаємо Кароліну як сильну, чесну й принципову людину, яка завжди мала власну позицію. Вона не була «зручною» для всіх — і саме тому була справжньою. Її прагнення до справедливості часто мало непрості наслідки, але вона ніколи не відступала.

Понад 20 років Кароліна присвятила журналістиці. Як згадувала сама, це сталося майже випадково: за фахом історикиня, за порадою мами вона пройшла стажування на луганському телеканалі «Ефір-1» — і відтоді журналістика стала її покликанням і життям. У 2020 році Кароліна отримала почесне звання «Заслужений журналіст України».

Тисячі годин ефіру, власні телепроєкти, розслідування, які вражали професійністю та неповторним авторським стилем. Навіть у свої останні години Кароліна залишалася в строю — готувала новий випуск свого телепроєкту, який вийшов в ефір буквально за кілька годин до її смерті:

Ми пам’ятаємо тебе, Кароліно.

Спочивай із миром.

Твоя справа живе — попри все.

Ми обов’язково повернемося на рідну землю і відновимо все, з пам’яттю про тебе.