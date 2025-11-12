Середа, 12 Листопада, 2025
Палата представників США готується завершити найдовший шатдаун в історії

Денис Молотов
Палата представників Сполучених Штатів планує у середу проголосувати за відновлення фінансування федерального уряду, щоб покласти край шатдауну, який триває вже понад шість тижнів. Про це повідомляє Reuters 12 листопада.

👉 За даними агентства, республіканці, які контролюють Палату представників, мають намір ухвалити компромісний законопроєкт, що дозволить відновити роботу державних установ.

📄 «Контрольована республіканцями Палата представників має проголосувати в середу вдень за компромісний законопроєкт, який відновить фінансування державних установ та припинить шатдаун, що розпочався 1 жовтня і триває вже 42-й день», — йдеться у публікації.

Попри труднощі з транспортом, конгресмени повертаються до Вашингтона, аби взяти участь у голосуванні. Через негоду було скасовано близько 120 авіарейсів, ще сотні затримано. Деякі члени Конгресу добираються до столиці власними авто, а один із представників від Вісконсину навіть повідомив у соцмережах, що вирушив на мотоциклі у 16-годинну подорож до Вашингтона, аби «виконати свій обов’язок».

☝️ Напередодні, у понеділок пізно ввечері, Сенат США вже ухвалив законопроєкт про відновлення роботи уряду. Це стало важливим кроком до завершення найдовшого шатдауну в історії країни. Очікується, що президент Дональд Трамп оперативно підпише документ після його схвалення обома палатами Конгресу.

Раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що шатдаун не має суттєвого впливу на економіку Сполучених Штатів.

