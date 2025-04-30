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Пакистан повідомив про підготовку нападу з боку Індії протягом 24–36 годин

Денис Молотов
Денис Молотов
Пакистан повідомив про підготовку нападу з боку Індії протягом 24–36 годин

Пакистанські спецслужби заявляють, що володіють інформацією про можливу військову агресію з боку Індії найближчими годинами. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомив міністр інформації країни Аттаулла Тарар у своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter).

📢 «Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір завдати військового удару протягом наступних 24-36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як хибний привід», – написав урядовець.

У своєму повідомленні Тарар також наголосив, що будь-який акт агресії проти Пакистану не залишиться без відповіді.

📢 «Будь-який акт агресії буде зустрінутий рішучою відповіддю», – підкреслив він.

💢 На тлі цих заяв стало відомо про активізацію бойових дій на кордоні між Індією та Пакистаном. Згідно з даними Telegram-каналу Clash Report, який спеціалізується на висвітленні військових конфліктів, у вівторок в районі Паргвал-Ахнур, що знаходиться на міжнародному кордоні у Джамму, почалися зіткнення. Експерти зазначають, що бій у цьому секторі – досить рідкісне явище, адже зазвичай бойові дії ведуться вздовж лінії контролю.

📌 Ескалація триває вже п’ятий день поспіль. Напруження різко зросло після атаки, що відбулася 22 квітня у місті Пахалгамі — туристичному регіоні на півночі Індії. В результаті нападу загинуло близько 30 людей. Індійська влада поклала відповідальність на угруповання, які, за їх твердженням, мають зв’язки з Пакистаном.

☝️ Також нагадаємо, американські військові заявили, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня.

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