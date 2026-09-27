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Тайвань очікує зброї і заявляє, що США розуміють загрозу з боку Китаю

Денис Молотов
Денис Молотов
Тайвань очікує зброї і заявляє, що США розуміють загрозу з боку Китаю
Ілюстративне фото з.відкритих джерел / 27.09.2026

Сполучені Штати усвідомлюють оборонні потреби Тайваню та серйозність військової загрози з боку Китаю. Про це 27 вересня заявив заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чи, коментуючи результати переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні. Його слова наводить Reuters.

Заява пролунала на тлі очікування рішення щодо нового пакета продажу американського озброєння Тайваню вартістю близько 14 млрд доларів. Тайбей домагається його схвалення вже кілька місяців. Він має доповнити рекордний пакет приблизно на 11 млрд доларів, оголошений у грудні 2025 року.

Продаж зброї залишається на паузі після переговорів Трампа із Сі

Після травневої зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні Трамп повідомив, що відклав рішення щодо нового продажу. Після вересневого саміту американський президент не оголосив про його схвалення. У суботу він лише заявив, що китайський лідер розуміє його позицію стосовно Тайваню.

За словами Ченя, ситуація в Тайванській протоці залишається складною. Він зазначив, що Китай, попри економічні труднощі, продовжує спрямовувати дедалі більше ресурсів на нарощування військових можливостей.

📢 «У цьому контексті США чудово розуміють наші оборонні потреби», — наголосив дипломат.

Чень додав, що Тайбей підтримує постійні контакти з Вашингтоном. Американські партнери, за його словами, знають і про загрози, з якими стикається острів, і про готовність Тайваню інвестувати у власну оборону. Від них неодноразово надходили запевнення, що політика США залишається незмінною.

Аналогічну позицію 25 вересня озвучив посол США в Китаї Девід Пердью. В інтерв’ю CNBC він заявив, що підхід адміністрації Трампа до Тайваню, зокрема щодо продажу озброєнь, не змінився.

Зобов’язання США та український досвід для оборони Тайваню

Правовою основою оборонної підтримки острова є Закон США про відносини з Тайванем. Він передбачає надання оборонних виробів і послуг в обсягах, необхідних для підтримання достатньої здатності до самооборони. Характер і кількість такого озброєння визначають президент та Конгрес відповідно до встановлених процедур.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та вимагає припинити американські постачання зброї. Уряд Тайваню відкидає претензії КНР на суверенітет і наголошує, що майбутнє острова має визначати його населення.

Паралельно Тайвань вивчає український воєнний досвід і розвиває безпілотні системи. Як зазначено в офіційному повідомленні президентської адміністрації Тайваню, серед уроків війни — швидке вдосконалення дронів, засобів протидії їм, підготовки резервістів і систем управління. Влада також планує власну розробку та виробництво розвідувально-ударних безпілотників для прибережної зони й малих безпілотних ударних катерів.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися 24 вересня у Білому домі. Коментуючи зустріч журналістам, американський лідер також розповів про зацікавлення китайського колеги гранітом, використаним для нового вертолітного майданчика.

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